Окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу. Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, щоб продемонструвати солідарність з Україною, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії, до Києва також прибули:

Джорджія Мелоні, прем'єр-міністра Італії;

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;

Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.

Reuters, з посиланням на італійський уряд, додає, що лідери західних країн прибули до Києва вночі із Польщі.

Варто також додати, що вчора, 23 лютого, з візитом до України прибули:

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії;

Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США, демократ.

Раніше ми писали про те, що президент Єврокомісії прибула до Києва з візитом.