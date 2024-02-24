До Києва вночі прибули три західних лідери [ Редагувати ]
Окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу. Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, щоб продемонструвати солідарність з Україною, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення росії, до Києва також прибули:
- Джорджія Мелоні, прем'єр-міністра Італії;
- Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;
- Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.
Reuters, з посиланням на італійський уряд, додає, що лідери західних країн прибули до Києва вночі із Польщі.
Варто також додати, що вчора, 23 лютого, з візитом до України прибули:
- Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії;
- Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США, демократ.
Раніше ми писали про те, що президент Єврокомісії прибула до Києва з візитом.
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