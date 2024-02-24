Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до українців у звʼязку з другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Найдовша зима для всієї нашої країни і найдовший в нашому житті місяць лютий, який триває вже два роки. Два роки тому життя для всієї нашої держави остаточно поділилося на «до» та «після».

"Сьогодні ми вкотре згадуємо образи загиблих співвітчизників, картини руйнувань, несправедливі втрати і жертви, які кожен із нас поніс. Ми досі чуємо перші вибухи, гул літаків і гелікоптерів, чуємо танки та БТРи, які ідуть вулицями ще сонних мирних міст Київщини", - сказав він.

Наша область, область героїв, показала, яким мужнім є український народ. Ми показали усьому світу свою силу та вміння об’єднуватись, боронячи наш дім.

"Свою справжню суть показали і росіяни. Трагічні кадри з Бучі, Бородянки, Гостомеля, Іванкова, Ірпеня, Стоянки назавжди закарбувалися в пам’яті кожного. Закатоване мирне населення Київської області назавжди залишиться в світовій історії ганебний клеймом на чолі сусідньої недокраїни та її пособників", - додав Кравченко.

Сьогодні ми вшановуємо тих, хто вступив у боротьбу за нашу свободу та незалежність, тих, хто не мав вибору, окрім як зробити те, що потрібно – захистити свій дім, коли цього вимагали обставини. Ніхто не народжувався, щоб взяти до рук зброю, ніхто не марив війною, але ті, хто стали на захист – зробили свідомий вибір задля майбутнього своїх дітей, своїх сімей, кожного із нас. Ці люди за життя стали героями. Багато із них тепер нас захищають з неба…

"Ми залишаємося твердо впевненими у своїй рішучості і непохитні перед обличчям зла. Київщина була, є і завжди буде невід'ємною частиною України, - зазначив начальник Київської ОВА.

Ми будемо завжди вдячні нашим військовим, які встояли тоді, холодної зими 22-го, і стоять сьогодні на передовій в цій нерівній боротьбі. Київська область робитиме й надалі все для підтримки наших оборонців. Ми відбудуємо все, що знищили російські окупанти. А кожен, хто приніс горе в наш дім, нестиме покарання. А воно буде і воно – невідворотнє.

"Нехай мир та спокій повернуться на наші землі. Працюймо на перемогу, підримаймо Сили Оборони України!…І цей довгий лютий обов'язково закінчиться нашою перемогою", - заявив Кравченко.

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