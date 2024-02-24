У суботу, 24 лютого, мер Києва Віталій Кличко зробив заяву з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення. Про це він написав у Telegram.

Два роки широкомасштабної війни столиця оборонялася, жила і працювала. А загалом уже 10 років Україна відбивається від російського агресора. Ми - кожен на своєму місці - робимо все для Перемоги й звільнення нашої держави від російських варварів.

"Ми шануємо памʼять полеглих захисників, допомагаємо їх родинам. Спрямовуємо кошти військовим, оновлюємо пошкоджену інфраструктуру, забезпечуємо життєдіяльність столиці", - додав він.

Я дякую киянам, які стали пліч-о-пліч в перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ - серце України - вистояв. Дякую киянам, які працюють, забезпечуючи сервіси містянам.

"Дякую нашим воїнам, які в пеклі війни героїчно б’ються за свободу України! Наша сила в тому, що ми відстоюємо правду і справедливість, свою волю. І наша сила - в єднанні й гідності. Слава Україні та її Героям!", - сказав мер міста.

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