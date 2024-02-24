На другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну, 24 лютого, уряд Австралії вжив додаткових заходів у вигляді цільових фінансових санкцій та заборони на в'їзд для 55 осіб, а також введення цільових фінансових санкцій для 37 юридичних осіб, які були причетні до незаконного та аморального вторгнення росії.

Про це повідомило МЗС країни.

Ці нові санкції спрямовані на осіб, які були причетні у депортацію українських дітей з регіонів, що перебувають під тимчасовим російським контролем. Ці дії слідують за рішенням Міжнародного кримінального суду щодо видання ордерів на арешт президента путіна та Уповноваженої з прав дитини росії Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації.

Додатково були введені санкції проти об'єктів у російському оборонному, енергетичному, медійному та мінерально-сировинному секторах, а також проти об'єктів, що беруть участь у російських закупівельних мережах у Білорусі, Ірані та Північній Кореї.

Ці санкції відображають позицію австралійського уряду, який вважає, що ті, хто підтримує незаконну війну росії, зіткнуться з наслідками, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого Канада ввела нові санкції проти росії. Під обмеження потрапила низка оборонних заводів, морський порт і помічник диктатора володимира путіна.