Дронова атака по Одесі: Гуменюк розповіла подробиці [ Редагувати ]
В Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.
Речниця ОК "Південь" розповіла кореспонденту "Подробиць" деталі нічної атаки.
За її словами, уражений дрон впав на житловий будинок у середмісті Одеси.
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