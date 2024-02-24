В Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.

Речниця ОК "Південь" розповіла кореспонденту "Подробиць" деталі нічної атаки.

За її словами, уражений дрон впав на житловий будинок у середмісті Одеси.