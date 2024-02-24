Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн передала ключі від 50 автівок [ Редагувати ]
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці у суботу, 24 лютого.
Кореспондентка "Подробиць" повідомила, що вона приїхала не з пустими руками.
Президентка Європейської Комісії передала ключі від 50 автівок для Національної поліції України та Офісу генерального прокурора.
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