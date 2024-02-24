Один місяць. 1 тиждень та 1 день. Росіяни планували вийти до Києва у першу ж добу повномасштабного вторгнення. Головною ціллю був Гостомель і тамтешній аеродром. Окупанти сподівались - їм не чинитимуть опору. Битва за Київ стала переламною у перебігу великої російсько-української війни.

Спогади про перші дні вторгнення та хронологію подій збирала Ярина Марків.

24-лютого. Україна прокидається в повномасштабній війні.

Перші колони техніки ворога, перший бій і перший масований ракетний обстріл. 160 крилатих та балістичних повітряних цілей по всій території України. Під ударами Київ, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Дніпро. Уражена військова та цивільна інфраструктура. Тоді ніхто навіть не міг осягнути, що вже за 2 роки таких терористичних атак по мирних містах буде десятки, а випущених росією ракет - тисячі.

Ціль номер один - захопити Київ та повалити владу. Окупувати. Київщина стає форпостом на шляху ворога до столиці. Росіяни заходять з боку Білорусі на територію Чорнобильської АЕС і пробиваються вздовж Дніпра на південь. А у Гостомелі висаджують десант.

Ярина Марків, кореспондентка:

Саме з цього місця розпочалася битва за Київ, яка тривала 37 днів. Уранці 24 лютого рій російських гелікоптерів атакував аеродром "Антонов" у Гостомелі. Навколо летовища відбулися перші та найважливіші бої.

Саме на летовищі, 24-го лютого і знаходився пан Олександр. Чоловік був на зміні.

Олександр Ковальчук, начальник енергомеханічного цеху ДП "Антонов":

"Мрія" була заведена під елінг, під накриття. Для мене почалось все активно близько 12 години дня, коли почались авіаційні звуки прильотів, вильотів. Ми почали направлятись до бомбосховища.

Аеродром у Гостомелі охороняли нацгвардійці, переважно строковики та офіцери штабу. Вони й прийняли перший бій. Попри переважаючу силу противника, українські захисники атаку відбили.

Олександр Ковальчук, начальник енергомеханічного цеху ДП "Антонов":

Те, що ми побачили одразу - те, що вони були дуже сильно екіпіровані, і кожному з них було там що зброї, що амуніції... Деякі хлопці навіть ноги підгинали під себе від вантажу, який був на них...

Коли в нацгвардійців стали закінчуватися боєприпаси - вони відступили, вийшовши з бою живими. І найголовніше: знищили плани противника. Після відходу українська артилерія та авіація відпрацювали по злітній смузі аеродрому "Антонов". Не давши загарбникам отримати підкріплення з повітря.

Олександр Ковальчук, начальник енергомеханічного цеху ДП "Антонов":

Звичайно, ця позиція була дуже важлива для захоплення, і те, що наші хлопці усе ж змогли, по-перше, відбити цю атаку, по-друге, не дати здійснити ті плани й наміри які були - мені здається, це велика перемога.

Але російські колони продовжували в цей час рух на Південь. Ціль - сусідні з Києвом - Ірпінь та Буча. Вранці 25 лютого українські військові знищили колону росгвардії на мосту через річку Ірпінь, в селі Романівка.

А саму переправу - зруйнували, аби відрізати окупантам шляхи до столиці.

27 лютого 2022. Вулиця Вокзальна. Саме нею тридцятикілометрова колона російської техніки йшла через усе місто до Ірпеня. Спершу колоні завадили місцеві добровольці, а потім - її знищили ЗСУ. Вулиця була випалена вщент. Унаслідок боїв зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури.

Того ж дня відбулося ще одне запекле протистояння. На в'їзді з Бучі в Ірпінь. Блокпост "Жираф".

Ярина Марків, кореспондентка:

Цей ірпінський ТРЦ, який наразі активний... Тут велися найжорстокіші бої за місто... Місцеві називають його щитом, який закрив собою Київ.

Росіяни так і не змогли прорватися через Ірпінь до столиці. Форпост "Київщина" прийняла всі удари на себе. День за днем передмістя столиці потерпало від нищівних обстрілів. Росіяни накривали мирні міста з повітря, обстрілювали артилерією, розстрілювали та катували невинних людей. А військову техніку розміщали впритул до житлових будинків.

Ніна, жителька Ірпеня:

Напевно, щоб себе якось зберегти, вони всі отак стали у дворі, вздовж цієї стіни стояли три.

Пані Ніна - одна з тих, хто залишився в окупації. Доглядала за матір'ю. Каже, смерть весь час була поруч. Сусіда застрелив російський снайпер.

Ніна, жителька Ірпеня:

Це куля, яку дістали в перші хвилини з Віталія, котрий був з нами, котрий теж загинув.

Бородянка. Через це містечко пролягав ще один шлях росіян до Києва.

Окупанти катували й вбивали людей, нещадно розстрілювали, спалювали, нищили все, що зустрічали на своєму шляху. Бо наштовхнулись, на шалений спротив місцевих, розповідає пан Віктор з позивним "Хаза", який з першого дня вторгнення взяв до рук зброю і став на захист рідних терен.

Віктор, військовослужбовець:

Вони так сміло йшли, зверху на БТР сиділи... На танках... А як почали по них стрілять, вони по 2, по 3 запригували в БТР. Не знали, куди діватись. Тут розстрілювали колони. Розстрілювали колеса. Потім забирали машини, які могли їхати з боєкомплектами.

Одна бородянська рота проти кількакілометрової колони російської техніки.

Віктор Романченко, військовослужбовець-ветеран:

Перша колона йшла більше 3-х годин. Ми їх рахували. Дуже багато. Як вони продвигались, так ми ішли за ними... Городами... Повзали, бігали. І розстрілювали, як могли.

Пан Віктор отримав контузію. Шестеро побратимів загинули. Їхня рота була змушена залишити Бородянку 2 березня.

Віктор, військовослужбовець:

У них у кожного була форма парадна в машинах. Вони думали за 3 дні взяти Київ.

Свою місію виконували цивільні медики та волонтери. Ірпінчанин Антон Головенко - утворили тоді мобільний медичний штаб, який займався стаціонарною допомогою та евакуацією поранених бійців і цивільних.

Антон Головенко, депутат ірпінської міської ради:

Це були десятки, сотні поранених, у тому числі інвалідів ніхто не відміняв, люди лежали з інсультами, інфарктами. Потребували допомоги не так військові, як цивільні, і чого в нас тільки не було. У нас були й роди в підвалах, і діти, на жаль, і дитинка загинула в нас.

Загинула ті дні не одна дитина. 5-6 березня. Стоянка. Розстріляний маршрут. Росіяни відкрили прицільний вогонь під час евакуації.

6 березня ми вже розуміли, що росіяни підходили, і для того, щоби врятувати поранених, хворих, ми зібрали все, що в нас є, всіх людей, які були на нашій відповідальності, цього моста вже не було тут, і ми прийняли рішення вивозити їх ще через одну дорогу на стоянці. Якщо цю дорогу всі знають, як дорогу життя, то їй підходить більше назва "Дорога смерті", тому що ми ще встигли проїхати, а там вже розстрілювали людей, як в тиру.

Ярина Марків, кореспондентка:

російські війська скоїли тисячі воєнних злочинів за час окупації Київщини, в Бучі та передмісті найбільше катувань і вбивств. Три місця масових поховань, сотні смертей невинних. Майже 4 десятки вбитих дітей. Геноцид українського народу.

Збройні сили України звільнили Київщину 2 квітня 2022. Київщина - це люди. Військові, які тримали небо. Цивільні, які голіруч давали відсіч ворогові й під обстрілами рятували інших. Захищали своєю кров'ю і потом. Ціною власних життів.

Єднання українців, неосяжна лють на ворога, та просте бажання жити на своїй землі - перемогли в битві за нашу столицю.