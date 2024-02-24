Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Гостомелі, звідки, за російськими планами, мало розпочатися "захоплення Києва за три дні", висловив подяку українцям, які два роки ведуть боротьбу за перемогу після повномасштабного російського вторгнення.

"Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша.

Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя", - сказав президент.

У своєму відеозверненні Зеленський підкреслив, що Україна вже на 730 днів ближча до перемоги.