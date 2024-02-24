Агентурна діяльність відіграє ключову роль у протистоянні з росією. Завдяки агентурній розвідці, зокрема, Україна отримала попередню інформацію про напад росії 24 лютого 2022 року.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирил Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

Буданов зауважив, що в умовах війни агентурні служби виконують не лише завдання щодо збору інформації, а й проводять спеціальні активні операції.

Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території рф, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається, - зазначив Буданов.

Керівник ГУР також додав, що якби Україна сподівалася лише на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кібернетичної розвідки, вона б не була готовою до нападу і не змогла б вчасно підготуватись.

За словами Буданова, Україна також широко користується можливостями розвідувальних служб партнерських країн, отримуючи, наприклад, інформацію про ракетні запуски, що відбуваються за межами її радіоелектронних та радіотехнічних засобів розвідки.

Нагадаємо, Буданов визнав складну ситуацію на фронті у зв'язку з виведенням українських сил з Авдіївки. Однак він зазначив, що росія також має проблеми, оскільки наближається до третього року повномасштабної війни.