10 окупантів, що перебували на борту збитого 23 лютого російського літака типу А-50, загинули. Про це повідомили співрозмовники "Української правди" у Головному управлінні розвідки.

За отриманими даними, серед загиблих були п'ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. У військово-транспортній авіації залишилося ще сім літаків типу ДРЛВ.

Жертв від падіння літака на землі немає.

Нагадаємо, в росії залишилося менше восьми літаків дальнього радіолокаційного виявлення типу А-50. Один з таких літаків був знищений Силами оборони України 23 лютого.