У збитому А-50 загинули 10 росіян - ЗМІ [ Редагувати ]
10 окупантів, що перебували на борту збитого 23 лютого російського літака типу А-50, загинули. Про це повідомили співрозмовники "Української правди" у Головному управлінні розвідки.
За отриманими даними, серед загиблих були п'ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. У військово-транспортній авіації залишилося ще сім літаків типу ДРЛВ.
Жертв від падіння літака на землі немає.
Нагадаємо, в росії залишилося менше восьми літаків дальнього радіолокаційного виявлення типу А-50. Один з таких літаків був знищений Силами оборони України 23 лютого.
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