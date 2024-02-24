Велика Британія планує витратити 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 280 млн євро) протягом наступного року на закупівлю та підвищення активності ланцюгів постачання для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомлено на сайті британського уряду.

Зазначається, що Україна останнім часом стикається з гострою нестачею боєприпасів. З цією метою Велика Британія виділяє 245 млн фунтів стерлінгів на закупівлю боєприпасів та пожвавлення ланцюгів постачання, щоб забезпечити снаряди для потреб ЗСУ.

Україна не зможе виграти війну проти рф без підтримки міжнародної спільноти — і саме тому ми продовжуємо робити усе можливе, щоб ЗСУ могли боротися до перемоги. Майже чверть мільярда фунтів стерлінгів, виділених Великою Британією, збільшать українські запаси артилерійських боєприпасів, яких критично не вистачає. Разом ми забезпечимо поразку путіна та перемогу демократії, міжнародного порядку та українського народу, — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Також британський уряд оголосив про підписання низки мільйонних контрактів між закупівельним агентством Міністерства оборони та компанією Cook Defence Systems з метою придбання сотень запчастин для ремонту українських танків та іншої бронетехніки.

Нагадаємо, 22 лютого Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.