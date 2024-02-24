росіяни продовжують повітряний терор. І в перші дні, і зараз. Одна людина загинула та троє тяжкопоранених. Це наслідки ворожої атаки, яку цієї ночі зазнала Одеса. Вже другу добу поспіль окупанти тероризують місто ударними безпілотниками, є руйнування житлових будинків.

"Шахедами" атакували й Дніпро. Зруйновано 4 квартири, під завалами рятувальники знайшли двох загиблих. Ще 8 людей отримали поранення. Матеріал з місця трагедії у наступному матеріалі.

"Шахед" цей залетів ціленаправлено, це 9 поверх, 2 підїзд. 71 і 72 квартира.

Одна зі зруйнованих квартир належить пані Анні. Жінка, дивом вижила після влучання, каже, її врятувало, що спальня на іншому боці будинку. Розповідає, після вибуху її буквально викинуло з ліжка. З квартири вийшла самотужки через вибиту стіну до сусідів.

Алла - власниця зруйнованої квартири:

Штани одні дали, куртку треті. Шльопки дали ось на голу ногу. Документи усі пропали.

З палаючої багатоповерхівки людей евакуювали рятувальники.

На світанку пошуки людей продовжили. На хоч якусь звістку біля будинку чекає Євгенія. На 8 поверсі проживає її матір Анжела. Жінці 58 років.

Євгенія - донька власниці зруйнованої квартири:

Еще ждем. Я смотрю плиты снимают, поэтому ждем пока. Потому что на момент прилета соседи сказали, что квартира была закрыта. Пока не разберут до потолка следующей квартире я буду сдесь.

На місці 10 одиниць спецтехніки, кілька десятків рятувальників. Вони розбирали завали в надії знайти живих мешканців.

Сергій Ковтонюк - т. в. о начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:

На 8 поверсі виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники поки її загасили, щоб братися до пошуку людей. І ускладнюють роботу плити перекриття, завали зруйнованих конструкцій.

За попередніми оцінками, 4 квартири повністю зруйновані й 4 - в аварійному стані з вірогідністю обвалу плит перекриття.

Святослав Ткаченко - директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради:

Після того, як рятувальники закінчать свою роботу, безпосередньо наші спеціалісти будуть займатися цим багатоквартирним будинком, буде здійснено обстеження відповідне.

Біля будинку розгорнули штаб ДСНС та працюють волонтери. Постраждалим видають будівельні матеріали.

Віталій - представник гуманітарної місії:

Вже видали 30 ОСБ-листів, також паралельно плівку та брезенти. Також на місці працює психолог. Маломобільним людям допомагаємо, забиваємо вікна.

Валентина - жителька Дніпра:

У мене було передчуття, що моя сім'я постраждала.

Пані Валентина розповідає: її квартира у будинку, що навпроти зруйнованого. Говорить, в момент атаки тут була її онука з чоловіком - ледь вціліли. Цегла влетіла у квартиру, розбивши скло.

Валентина - жителька Дніпра:

Це нам заколотили. Слава Богу, вікно велике. Раму ж вибило. А ось цей кирпич, вони, мабуть, собі на пам'ять залишити хочуть.

Внаслідок чергового злочину росіян поранено восьмеро людей, з них двоє досі у лікарні. Їхній стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Владислав, лікар-травматолог:

У одної жіночки забій нижніх кінцівок, і рвані рани гомілок. Вона обслужена, і проведена хірургічна обробка ран, накладені шви з дренажами. Вона зараз наблюдається у відділенні хірургії. Друга особа теж з рваними ранами, травмами, струсом головного мозку і переломом кісток передпліччя.

На місці влучання ДСНСники майже 20 годин проводили пошуково-рятувальну операцію. Надвечір було знайдено тіла двох жертв терористичного акту росії. Серед них і мати Євгенії. Мешканців підʼїзду, куди влучив "Шахед", готують до відселення. Загалом 18 квартир. У вцілілу часину багатоповерхівки вже повернули водопостачання та опалення.