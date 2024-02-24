Полонених рашисти спочатку тримали у підвалах напівзруйнованих будинків, опісля - перевезли до Іванівської тюрьми.

Реалії російського полону. За 21 місяць тортур і знущань рашистів він схуд на 40 кілограмів, двічі очікував на розстріл, але не втратив силу волі. Доброволець третього прикордонного загону Олександр Зарва захищає країну з 2015 року.

Після повномасштабного вторгнення росії, водій-механік БТР, під час виконання бойового завдання потрапив у полон. Олександра та ще 229 військовослужбовців звільнили під час найбільшого обміну, 3 січня 2024. Про життя в полоні й плани на майбутнє прикордонник розповів нашій знімальній групі.

Старший сержант - доброволець третього прикордонного загону. Олександр Зарва на фронті із 2015 року. Водій-механік БТРа воював на різних напрямках. Та у квітні 2022 року, після поранення, потрапив у полон біля населеного пункту Борова на Харківщині.

Олександр Зарва, звільнений з полону прикордонник:

Попали в засідку і нас розстріляли. І ми таким чином попали в полон. Не всі. Я з колегою попав. Якби не був поранений, не надавав собі першу допомогу, то я, можливо, звідти і втік, но не получилося. Був поранений в стегно осколком.

Полонених рашисти спочатку тримали у підвалах напівзруйнованих будинків, опісля - перевезли до Іванівської тюрьми. Там почалися безперервні допити.

Олександр Зарва, звільнений з полону прикордонник:

Хотіли знати, де знаходяться ВЧ, де військові склади з боєприпасами. Я зразу сказав: я не знаю нічого. - Били? - Звичайно. Ні одного цілого ребра немає. - Чим били? - Дубінками, ногами, руками, шокерами. Шокерами не маленькими, а скотобойними, цими великими. Ну, а так. Тортури були сильні.

А ще рашистам дуже не подобались патріотичні татуювання на руці воїна.

Герб України і Котигорошко. Знущалися крепко.

Вимагали тату здерти цеглиною. Після відмови, Олександра кинули у карцер і наказали написати заяву на розстріл. І так двічі.

Олександр Зарва, звільнений з полону прикордонник:

Вони спиталися: готов лі ти умереть за родіну. Я кажу: легко. Написав бумагу і все: я є патріот своєї держави. Мені не важко положити життя за свою державу. Мене 2 рази розстрілювали, но не розстріляли. Писав бумагу: прошу розстрілять мене такого-такого числа, но не розстріляли.

Прикордонник розповідає: у камерах на трьох тримали по 6-7 полонених. Вода технічна, їжа мінімальна. Замість ліків - побиття.

Олександр Зарва, прикордонник:

Голова боліла крепко. Попросив таблетку, ззаду шрам остався на голові. Дубінкою. По 3 ложки другого і пів буханки хлібу кормили: 1 тарілку давали, там каші 3 ложки зранку. Це на двох. І в обід, так само по 3 ложки першого і другого, і все.

За час полону Олександр схуднув на 40 кілограмів. Згадує, його побратими хворіли і навіть помирали. Без меддопомоги.

Олександр Зарва, звільнений з полону прикордонник:

Боліли, вмирали. Хронічні захворювання, ноги починали гнити. Від інсультів, від інфарктів так само. Від тортур тих самих хлопці помирали.

Олександр називає окупантів зомбованими.

Олександр Зарва, звільнений з полону прикордонник:

Вони утверждали: еслі б ми не напалі на вас, то Зеленський хотєл у нас отнять кубань і астрахань, по-моєму. Таким чином розказували. Вони всі зомбовані люди, путінські підстілки, більш там людей немає.

21 місяць Олександр із побратимами чекали й вірили у звільнення. І цьогоріч, третього січня, 230 українських захисників, серед яких 38 прикордонників, повернулись на рідну землю.

Нині Олександр відновлюється. І психологічно, і фізично. Допомагає йому побратим - тезка, Олександр Дармороз. Після важкого поранення, він втратив ногу й очі. Переніс понад двадцять операцій і продовжує службу психологом та реабілітологом в одному з військових підрозділів.

Олександр Дармороз, військовослужбовець ЗСУ:

М'язова напруга, м'язові спазми дуже часто є результатом наших переживань, хвилювань. Тому, попри роботу з ментальним , когнітивним, нашими думками, образами, пошуком тих чи інших сенсів, треба працювати також з тілом.

Дякую вам. Наснаги вам, терпіння. - І вам дякую за службу. - Ми дальше будем служити.

Як згадка про бойовий шлях Олександра - світлини побратимів.

Це Бахмут, це Майорськ, тоже 16 рік. Це вже повномасштабна була. Бліндаж построїли, чай пили.

І нагороди, які отримав за 7 років служби на захисті України.

Це "Ветеран війни", це - за антитерористичну операцію. Це Хрест "За мужність". - Що ти зробив? Вивозив пораненого командира.

Олександр Зарва вже отримав погодження на повернення до війська. Він продовжує підтримувати родичів військовополонених і наближатиме Перемогу на ввіреній йому ділянці служби.