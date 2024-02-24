Ворог штурмує ті напрямки, що і раніше. Про це у суботу, 24 лютого, повідомив Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він розповів, що на Марʼїнському напрямку зранку почались штурмові дії силами двох танків і чотирьох БМП, приблизно 30 піхотинців.

"Станом на зараз знищено танк та два БМП. Один танк пошкоджений. Зараз вже рахуємо, скільки окупантів було знищено. За останні дні були спроби використання тієї техніки, потім була перерва. Росіяни штурмують і вдень, і вночі. Вночі вони більше підтягуються до своїх спостережних пунктів і їх там чекають ті, хто їм вказує на маршрути, куди далі іти. Зранку вони починають ці спроби", - сказав Цехоцький.

Нагадаємо, російські загарбники підтверджують втрату літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який став об'єктом уваги української розвідки. За отриманою інформацією, українська розвідка здійснила перехоплення розмови між окупантами щодо цього інциденту.