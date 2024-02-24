Слободан Мілошевич - за злочини під час війни на Балканах, екс-президент Косова, Хашим Тачі, - теж за злочини проти цивільного населення під час Балканської війни. Обидва фігуранти свого часу постали перед судом у Гаазі. Але є одне "але": до суду їх віддали місцеві органи влади Сербії та Косово.

В росії ж, принаймні поки що, подібного рішення щодо путіна очікувати марно. Тож, які шанси, що путіна судитимуть за війну в Україні? Чи вдасться створити спеціальний міжнародний трибунал? Про це ми поговорили із професором права, королівським адвокатом, учасником численних справ у Міжнародному суді ООН Філіпом Сендсом. Саме він запропонував судити кремлівську верхівку за найбільший у світі злочин - військову агресію. Який прогрес правосуддя за останні 2 роки - далі.

Філіп Сендс - одне із найвідоміших імен у міжнародному праві. Цими днями він у Гаазі, працює адвокатом у справі Палестини проти Ізраїлю. У Міжнародному суді ООН узагалі частий гість, брав участь у понад двадцяти справах, зокрема, на боці Грузії щодо війни 2008 року. Саме Філіп Сендс, першим після повномасштабного вторгнення росії в Україну, запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал. За військову агресію це найважчий міжнародний злочин.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

Я одразу зрозумів, що існує прогалина в архітектурі міжнародного правосуддя. Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, злочинів проти людства та геноциду, але не щодо злочину агресії, ведення незаконної війни. А це злочин над всіма злочинами, те, що сталося у лютому 2022. Це стосується найвищого кола - пана путіна, пана лаврова, пана шойгу, тим часом, як в інших злочинах значно складніше довести участь цих топових злочинців.

Для розгляду справи необхідно створити окрему судову інстанцію. Як це зробили у Нюрнберзькому трибуналі над колишніми очільниками нацистської Німеччини після Другої світової. Відтоді механізм Міжнародного військового трибуналу чи спеціального суду застосовували для розслідувань злочинів у колишній Югославії, Сьєрра-Леоне, Руанді та Лівані.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

У ньому брало би участь, напевно, з десяток осіб, може, 12-15. Він мав би дуже маленький бюджет, зовсім нескладно довести, хто брав участь в ухваленні рішення щодо агресії - їх небагато. Те, що ми в Лондоні називаємо головним столом. Ті, хто за ним сидить, хто ухвалював рішення: президент, міністр закордонних справ, міністр оборони, верхівка ФСБ та військові. Але також дуже важливі й ті люди, хто забезпечували фінансування для проведення цих операцій.

Так само неважко довести вину цих високопосадовців, - наполягає юрист. У випадку путіна варто лише взяти його виступ про початок так званої спеціальної воєнної операції в Україні. Де він описує абсолютно невиправдані аргументи для нападу. Серед доказів може й бути й резолюція Генасамблеї ООН про незаконне використання військової сили. А ось довести вину очільників кремля в скоєнні жахіть у Бучі - практично нереально.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

Якщо ви хочете доказати участь пана путіна в воєнних злочинах чи злочинах проти людства, це значно складніше. Бо потрібно показати його пряму особисту участь, наприклад, щодо чинного обвинувачення Міжнародного кримінального суду стосовно депортації дітей. Я не знаю, які докази МКС має, але я знаю з власного досвіду справ у МКС та інших судах, що довести участь глав держав у таких злочинах - дуже складно.

Пан Сендс наголошує: розслідувати депортацію дітей до росії важливо, навіть якщо ця справа не закінчиться обвинувальним вироком. Але слід братися за ті справи, де шанси на засудження значно вищі.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

Я сам батько, маю дітей. Очевидно, що депортація неповнолітніх для мене - жахлива річ. Але якщо подивитися на те, що відбувалося навколо, усе те горе, то депортація дітей, якою б жахливою вона не була, далеко не головне, що трапилося. Двигуном цього страхіття було рішення піти війною у Європі у лютому 2022. І виключити це зі списку злочинів було би великою помилкою.

Та й взагалі адвокат ставить під сумнів поспішність Міжнародного кримінального суду щодо обвинувачення путіна в депортації дітей. Ордер на арешт видали вже за рік від початку вторгнення. І навіть, якщо прокурори такі впевнені в доказовій базі, питання викликає сама публічність обвинувачення. Історії відомі кілька випадків, коли ордери видавали таємно. Тож підозрювані навіть не здогадувалися про загрозу: подорожувати світом та були зненацька затримані. Лише торік МКС видав таємні ордери на арешт у справі воєнних злочинів, скоєних у Лівії.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

Я кілька разів ставив собі запитання, чому вони так публічно оголосили це обвинувачення. Вони хотіли показати, що мають силу дістати топ-чиновників. І якщо так і було - то це дуже тривожно. Прокурор МКС відверто висловив свій скепсис щодо ідеї міжнародного трибуналу. Мені шкода це чути. Я розумію, що існує певна кількість суддів, яких це теж турбує. Це те, що ми називаємо "територіальною війною". Вони хвилюються, що всю славу забере інший судовий орган. Це дуже прикро, бо робота є для обох. МКС та новий трибунал можуть добре працювати разом.

Саме через боязнь арешту, путін скасував свій візит до нібито дружньої Південної Африки. І зараз він практично невиїзний. У самому МКС пояснили таку публічність намаганням запобігти іншим злочинам.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

Таємне обвинувачення має свої переваги і, можливо, що його використовують просто зараз. Або ж існують інші обвинувачення проти інших людей, про які ми не знаємо. Насправді, я піду ще далі і скажу: я сподіваюся, що так і є. Я знаю, що люди хочуть інформації, я знаю, що люди почуваються краще, коли знають подробиці, імена, але насправді один із найбільших сюрпризів у моїх справах стався тоді, коли Августо Піночет був арештований в середмісті Лондона. Це був таємний ордер на арешт, усі були приголомшені.

Проте усі покарання за міжнародні злочини об'єднує те, що суди відбувалися після закінчення бойових дій. Приміром, у тому ж Нюрнберзі переможці судили переможених. Випадок України унікальний тим, що агресорку хочуть притягнути до відповідальності під час скоєння агресії та воєнних злочинів. Нині і Лондон, і Париж, і Вашингтон підтримують ідею спеціального міжнародного трибуналу щодо рф. Утім, не можуть зійтися на форматі майбутнього суду.

Одним з найважливіших питань - імунітет так званої трійки. Звільнення від відповідальності застосовується до чинних глав держав, очільників урядів та міністрів закордонних справ.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

На мою думку, щодо імунітету ніколи не буде згоди, отже, вирішенням може бути ігнорування цього питання. Не говорити нічого про нього, і, коли трибунал буде створено, дозволити суддям самим вирішувати - застосовується імунітет чи ні. Насправді ми вже маємо такий прецедент - це Сьєрра-Ліоне у 2000 році, коли питання недоторканності проігнорували щодо екс-президента Ліберії Чарльза Тейлора. Я брав участь у цій процедурі і надав правовий висновок суду. У ньому зазначив: щодо колишніх глав держав не має бути імунітету на цьому трибуналі.

Усі ці 2 роки Філіп Сендс невтомно пропагує ідею створення спеціального трибуналу. Зараз він також працює незалежним радником українських юристів, які створюють доказову базу злочинів рф.

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):

Нас 6-7 закордонних юристів, наша роль не головувати, а надавати поради, незалежні та чіткі. І ми чудово працюємо з українськими колегами. Вони вкладають багато сил, вони надзвичайно віддані. Якби ви мене запитали вдень після публікації моєї статті у Файненшиал Таймз за чотири дні після початку війни, чи коли-небудь вдасться встановити спеціальний трибунал, я би відповів: "Ні, ніколи у світі. 0.001% вірогідності". Але за 2 роки ми маємо коаліцію із 40-ка країн, які підтримують ідею спеціального кримінального трибуналу за злочин агресії. Це буде вперше від часу Нюрнбергу у 45 році - це справді важливо.

Міжнародне право - це найбільша пристрасть професора Сендса. Але в питанні притягнення рф до відповідальності він має й особистий інтерес. Адже 14 років тому дізнався, що його дідусь був народжений в Україні, а не як він вважав раніше, в Австрії. Бо виявилося, що Лемберг - це Львів, який у 1904 році був у складі Австро-Угорщини. Про своє походження, а також про зв'язок зі Львовом знаменитих юристів, які обґрунтували концепції геноциду та злочину проти людства, Сендс написав у книжці "Східно-західна вулиця".

Філіп Сендс, професор права (Велика Британія):