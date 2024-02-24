Важкі бої точаться по всій лінії фронту. У Генштабі зафіксували 84 бойових зіткнення. Окупанти тиснуть одразу на кількох напрямках. Намагаються просуватися далі Авдіївки. В районі Ласточкиного українські оборонці відбили 9 ворожих атак.

Штурмують росіяни позиції ЗСУ і на Мар'їнському напрямку. Там спроб прорвати українську оборону найбільше, майже півсотні.

Не полишають наміру окупанти прорватися і до Куп'янська та Лиману. Більше про ще одну добу на українському Сході в нашому огляді.

Деокупована частина Луганщини. Понівечена, розбомблена, замінована. Тут немає ані крамниць, ні аптек, ні світла, ні газу. Та навіть за таких умов - місцеві ладні виживати. Аби лиш на рідній землі. Поліцейські систематично забезпечують людей усім необхідним.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Приймаємо запити на найнеобхідніше. Так, учора доставили туди медичні препарати. Продуктові набори та хліб - щотижня… Авіаційних ударів з боку противника протягом 23 лютого зазнали Новоєгорівка, Макіївка та Білогорівка. Невське та Білогорівка постраждали від мінометів та артилерії.

Бої на Луганщині не вщухають. Ворог суне звідусіль. Намагаючись прорвати нашу оборону. І отримує відсіч. Це - кадри "Азову". Оператори дронів під Кремінною знищують ворожі засоби зв'язку та спостереження. Усе їхнє залізяччя перетворюється на металобрухт.

На Лиманському напрямку напередодні наші оборонці відбили декілька атак. На Бахмутському теж непереливки. Минулої доби ворог там намагався штурмувати з десяток разів. Це - кадри знищення російського БТРа за допомогою FPV-дрону під Курдюмівкою. А на цьому відео наші воїни палять бойову машину ворожого десанту під Хромовим.

Андрій Бабічев, боєць 93 ОМБр "Холодний Яр":

Дуже сильно на цьому тижні пішов ворог в атаку. Причому по всій лінії фронту. Починаючи від Богданівки й до Курдюмівки. Тактика ворога по всій лінії - одна. Вони спочатку закидують КАБами. Це керовані авіабомби, потім роблять артпідготовку. Стріляють артилерією і всім, чим є в них: РСЗВ, й закидують наші позиції. А потім вже йде їхня піхота.

На Авдіївському напрямку наші оборонці теж стримують наступ ворога. Минулої доби там відбито дев'ять атак.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Наші сили стабілізували тут лінію фронту. Тримають оборону. Загрози, які є, як і на інших напрямках, треба дивитися з флангів. Це - район Бердичів, Первомайське.

Це - кадри третьої штурмової. Відбивають російську атаку та знищують російську піхоту з допомогою касетних снарядів та скидів з дронів. Російська БМП давить своїх же десантників. Тим часом наші бійці беруть в полон ворожих штурмовиків. А це - відео результативної роботи 47-ої окремої механізованої бригади. "Абрамс" працює по позиціях противника.

Пекло й на Мар'їнському напрямку. Там ворог скаженіє. Це - кадри 79 окремої десантно-штурмової бригади. Російська бронегрупа рухалась на позиції наших оборонців. Але десантники спалили декілька бронемашин противника.

Олександр Штупун, Речник генерального штабу Збройних Сил України:

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

По Краматорську також росіяни вгатили "Шахедами". Знищено сільгосппідприємство. Спалені сотні тонн зерна, пошкоджено техніку. А це Добропілля. Там нині усувають наслідки нещодавніх ворожих обстрілів по житловому сектору.

Вікна затріщали, усе затріщало. Усе так швидко сталося, що навіть не встигли вискочити. Просто пощастило, що нас склом не порізало.

А це жахлива буденність мешканців Мирнограду. Напередодні окупанти підступно вдарили по житловому сектору трьома ракетами.

Лежала в спальні, чую - почало тріщати вікно. Я швидко закуталася у ковдру, а чоловік у вітальні дивився телевізор. Кажу: "Вітю, йди швидше, нас обстрілюють".

Дві приватних оселі зруйновано вщент. В одній з них загинув 67-річний чоловік. В іншій домівці мешкало літнє подружжя. Пара врятувалась дивом.

Три таких прильоти було, у нас аж гараж трусонуло.

На цей час відомо про пошкодження 42 приватних і трьох багатоквартирних будинків, школи та 5 цивільних автомобілів. Поліцейські документують наслідки атаки. І закликають місцевих евакуюватися, аби зберегти власні життя.