Вже втретє цього місяця українська агропродукція постраждала на кордоні з Польщею. Цього разу інцидент стався на залізничній станції "Дорогуськ-Ягодин".

За інформацією Міністерства інфраструктури, 24 лютого о 09:00 невідомі особи відкрили вантажні вагони з бобами, внаслідок чого частина продукції розсипалася на коліях.

Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію, – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Це призвело до того, що Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі через псування агропродукції на кордоні.