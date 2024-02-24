На залізничній станції "Дорогуськ" втретє пошкодили вагони з українською агропродукцією [ Редагувати ]
Вже втретє цього місяця українська агропродукція постраждала на кордоні з Польщею. Цього разу інцидент стався на залізничній станції "Дорогуськ-Ягодин".
За інформацією Міністерства інфраструктури, 24 лютого о 09:00 невідомі особи відкрили вантажні вагони з бобами, внаслідок чого частина продукції розсипалася на коліях.
Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію, – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Це призвело до того, що Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі через псування агропродукції на кордоні.
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