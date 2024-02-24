Винищувачі F-16 Україна отримає вже за кілька місяців.

Угода на 10 років. Україна підписала договір про довгострокову підтримку з Данією. Домовленості передбачають військово-оборонну, політичну та дипломатичну місії. Про свою непохитну підтримку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила на спільній зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

У чому ще готові допомагати іноземні партнери та коли будуть поставки обіцяних F-16, - про це у сюжеті Христини Гашенко.

Марсове поле Личаківського кладовища. Тут Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен ушанували пам'ять загиблих воїнів.

Дипломатичні справи та переговори тет-а-тет Володимир Зеленський спільно з Метте Фредеріксен провели у палаці Потоцьких. Тут уклали Угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Володимир Зеленський, Президент України:

Угода з Данією передбачає комплексну оборонну, політичну, дипломатичну взаємодії. Цього року військова підтримка від Данії для України матиме обсяг у 1 мільярд 800 мільйонів євро. І на період до 28 року данський Фонд на підтримку України становитиме 8,5 мільярдів. І це відчутно, і ми дуже дякуємо за таку потужну підтримку.

Один із важливих пунктів у підписаному документі - підтримка України на шляху до НАТО.

Володимир Зеленський, Президент України:

Звичайно, угодою передбачено і принципова підтримка України на всіх фундаментальних напрямках взаємодії. Особливо я хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза межами "групи семи". І з якою ми підписали таку безпекову угоду.

Данія допомагатиме Україні в успішному проведенні першого Глобального саміту миру на рівні лідерів демократичного світу. Підтримка Королівства - на всіх рівнях. Про це свідчить 15-й оборонний пакет. У нього входять не лише зброя та дрони, а й довгоочікувані F-16. Далі Копенгаген готує наступний 16-й пакет допомоги.

Метте Фредеріксен, Прем'єр-міністр Данії:

Передовсім, ми маємо надавати військову допомогу, щоби солдати отримували зброю і боєприпаси, які їм вкрай необхідні. Ми, власне, також працюємо над виготовленням снарядів та зброї і в Україні. Відкрили нові виробничі потужності на цьому напрямку. Тому маємо співпрацювати однозначно, щоби захищатися та відбивати ворога.

Винищувачі F-16 Україна отримає вже за кілька місяців. Перші літаки іноземці планують передати до початку літа.

Метте Фредеріксен, Прем'єр-міністр Данії:

Єдина причина, з якої ми досі затримуємо передавання F-16 в Україну, - технічна. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів.

Угода між Данією та Україною діятиме 10 років. У планах розбудова морського флоту України, надання високотехнологічної військової допомоги. Зокрема, безпілотників та засобів зв'язку, радарів, а ще - підтримка у розмінуванні українських земель.

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна вдячна за кожен із проявів данської підтримки для нашої держави, для наших людей, для міжнародного права. Разом Україна та Данія. Ми дійсно змогли дати нашим країнам і усій нашій Європі нові безпекові перспективи. Я б хотів подякувати вашому суспільству за таку постійну, щоденну та потужну підтримку.

Від початку російського повномасштабного вторгнення Данія надала Україні військової допомоги на 4 з половиною мільярди євро, а також профінансувала цивільні потреби на понад 400 мільйонів.