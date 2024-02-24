Польські протестувальники тимчасово припинили блокування одного з пунктів пропуску [ Редагувати ]
Польські протестувальники тимчасово припинили блокування пункту пропуску "Устигул-Зосин". Про це повідомила пресслужба західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
Протягом 24 лютого автомобілі з вантажами та легкові автомобілі мають можливість в'їжджати та виїжджати через цей пункт пропуску у звичайному режимі.
Біля решти пунктів пропуску з Польської сторони на Україно-Польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів, - додає пресслужба.
Нагадаємо, у Польщі невідомі особи пошкодили українську сільськогосподарську продукцію, розкривши три зерновози та висипавши їхній вміст.
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