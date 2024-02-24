Екоцид. Ще одно слово, яке увійшло до лексикону українців. Особливо - після підриву греблі Каховської ГЕС, який став одним з найбільших злочинів, що вчинили росіяни під час повномасштабного вторгнення.

У лічені дні крізь зруйновану дамбу прорвалися п'ятнадцять кубічних кілометрів води: у зоні лиха опинилися п'ять регіонів країни. І якщо одні території були вщент затоплені, інші, навпаки, зневоднилися, перетворившись на пустелю.

Про наслідки трагедії - далі наступний матеріал.

Настільки масштабної екологічної катастрофи світ не бачив за останні десятиліття! Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС під водою опинилися понад шістсот квадратних кілометрів, вісімдесят населених пунктів. Потоки й нищили, і забруднювали все на шляху, адже повінь розмила безліч небезпечних об'єктів.

Юліан Лучко, заступник керівника гуманітарного штабу при Херсонській ОВА:

По-перше, це скотомогильники, це сміттєзвалища, це промислові підприємства, це було декілька суден, з яких виливався мазут, паливо та інші небезпечні речовини.

У Херсоні весь цей токсичний мул осів на вулицях, в будинках та підвалах. Впродовж кількох місяців волонтери разом з комунальниками відкачували його, збирали сміття та обробляли приміщення дезінфекторами.

Владислав Воронов, волонтер ГО "Місто сили":

Тому що це грибок, антисанітарія, кишкова паличка, в людей багато було б хвороб, якби це не робилося.

Але й досі в Херсоні - чимало територій, де поки неможливо прибрати: через постійні ворожі обстріли з окупованого лівого берега. Ось, приміром, район Острів біля Дніпра. Зараз тут безлюдні вулиці, будинки-привиди та забруднене узбережжя.

Максим Разганяєв, співробітник Державної екологічної інспекції південного округу:

Взагалі це була рекреаційна зона, тобто де ми з вами знаходимось. Тут люди ловили рибу, тут відпочивали, діти грали в футбол - а зараз це виглядає ось так: поросло очеретом, купа сміття.

Втім, навіть тут, із ризиком для життя, екологи беруть проби води для визначення вмісту забруднюючих речовин.

Валентина Нашко, співробітниця Державної екологічної інспекції південного округу:

- Ми чуємо вибухи на фоні вашої роботи, як вам працювати в таких умовах? - Знаєте, мабуть, уже трохи звикли, але завжди страшно. - Чому це важливо? - Це важливо, щоб ті, хто прийшов на нашу землю, щоб вони за це відповіли.

Зараз підвищеної концентрації важких металів та нафтопродуктів у воді немає, але фахівці постійно фіксують інтенсивне споживання кисню мікроорганізмами.

Андрій Сидоренко, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції південного округу:

Цей показник показує, що поверхні води Дніпра досі забруднені органічними сполуками, що може свідчити про подальший розвиток певних бактерій, які можуть впливати на природне середовище. І найголовніша проблема, що тут вода спала, а от вода, яка там - ми не можемо навіть розуміти, що там відбувається і як там відбувається. - Ви про окуповану територію? - Звичайно, про окуповану територію.

На лінії фронту зараз - тисячі гектарів заповідного фонду, які постраждали внаслідок катастрофи. Приміром, затоплені та замулені унікальні острови та плавні Національного природного парку "Нижньодніпровський»". Під загрозою - рослинний світ і не тільки.

Олексій Чачібая, директор Національного природного парку "Нижньодніпровський":

Якщо не буде зелені - саме дерев, кущів, очерету - відповідно там і не буде ані птахів, ані ссавців, ніяких копитних. Загроза може бути така, що втрати будуть рахуватися сотнями видів як флори, так і фауни.

Якщо одні заповідні території каховська повінь затопила, то інші - вище за течією - охопила посуха. На Запоріжжі береги оголилися щонайменше в чотирьох громадах області.

Швидкість падіння рівня складала в перші два дні 10 сантиметрів на годину - це дуже швидко.

На острові Хортиця обміліли майже двісті гектарів. Там, де ще рік тому були водойми, тепер можна гуляти пішки.

Тут вже росте трава, яка притаманна лише суходолу, тобто це в принципі степові злаки, ми бачимо тут парості верби, парості тополі.

Деякі озера перетворилися буквально на калюжі та стали пасткою для риби. На цих кадрах працівники заповідника разом з екоінспекторами рятують від загибелі сотні лускових.

Михайло Муленко, в. о. завідувача сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця":

За 70 років існування Каховського водосховища тут утворилися ці водні екосистеми дуже сприятливі для нересту. Ця екосистема, будемо казати, втрачена на 70 відсотків.

Екологічна катастрофа зачепила всю Запорізьку область. Гостро постала проблема додаткового очищення стічних вод - і не тільки.

Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Зрошувальна система майже повністю зруйнована, щонайменше 4 громади бачать засушення берегів, такі як Біленьківська, Кушугумська, і це приводить також до екологічних наслідків.

А це вже Миколаївщина. Як і сусідні регіони, вона досі потерпає від наслідків катастрофи. Зокрема, від екологічного забруднення. У Снігурівській громаді токсичні речовини потрапили в річку Інгулець. Тож повінь і будинки зруйнувала, і позбавила людей якісної води.

Наталія Комаренко, жителька села Афанасіївка:

Досі не п'ємо ні з колодязя, ніде. Навіть їсти боїшся. Вона колір поміняла.

Такі саме проблеми у селі Афанасіївка і з місцевими свердловинами. Родина Світлани для приготування їжі використовує лише привізну воду.

Світлана Кридінер. жителька села Афанасіївка:

Це в нас свердловина. Зараз вода іде тільки на ферму, на будинок. Вона технічна, для пиття вона ще не підходить. Вона очищалася понад місяць. Ми викачували, викачували її.

У водоймах, криницях, свердловинах - підвищена концентрація цинку, кобальту та надвеликий зміст поліхлорбіфенілів. І це все загрожує здоров'ю людей.

Юлія Мархель, лідерка екологічного руху Let's do it Ukraine:

Якщо ти це вживаєш постійно, щодня, то все це накопичується, і воно впливає на нервову систему, на імунну систему, на всі органи.

Тож нині єдиним порятунком для місцевих є привізна вода.

Василь Хомко, староста Афанасіївського старостинського округу:

Наш снігурівський комунальник. Він організовує, це буде благодійний фонд, а наша військова адміністрація поставить нам місткості. Три місткості по п'ять кубів.

Жахливі наслідки каховської трагедії відчула й екосистема Чорного моря. В акваторію потрапили величезні обсяги прісної води разом із токсичними речовинами. Лише біля одеського узбережжя відразу загинуло майже сорок відсотків популяції мідій.

Віктор Коморін, в. о. директора НДУ "Український науковий центр екології моря":

Ми вияснили, що токсичні речовини з річковими водами, витіснивши морські води, досягли майже двадцяти п'яти метрів глибини. Наскільки згубним це було для мідій... Загалом для донних біоценозів - це потрібно ще буде вияснити.

Важкі метали, хлорорганічні сполуки... Дослідники кажуть: ще принаймні десять років все це може зберігатися на морському дні, а після штормів - знову підійматися на поверхню. Ці речовини мають властивість накопичуватися в морських організмах. Починаючи з мідій - і далі по харчовому ланцюгу.

Віктор Коморін, в. о. директора НДУ "Український науковий центр екології моря":

Риба, яка може їх поїсти, може загинути, а може вижити, потрапити на стіл людині - і ми вже може будемо отруєні тією великою кількістю токсичних речовин.

Наразі сума збитків, завданих довкіллю внаслідок катастрофи, перевищує сто сорок шість мільярдів гривень. І це не остаточна цифра. Адже повністю оцінити масштаб можна буде лише після визволення від російських загарбників окупованих територій півдня країни. Кримінальне провадження щодо факту екоциду розслідує Спеціалізована екологічна прокуратура разом з СБУ.