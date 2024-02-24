На експозиції представлені й військові трофеї, і уламки ворожої зброї, і речі загиблих героїв.

Готові до опору. Виставку з такою назвою відкрили у Черкасах до другої річниці повномасштабного вторгнення. Підготували її бійці 118 окремої бригади, які зібрали артефакти війни, щоби вкотре нагадати містянам, що російська агресія триває. І нині для фронту важлива допомога кожного. На експозиції представлені й військові трофеї, і уламки ворожої зброї, і речі загиблих героїв. Більше - у нашому сюжеті.

Ось так військові приходять на відкриття виставки. Замість килимка, тут символ росії, і усі відвідувачі витирають ноги.

Цю виставку підготували бійці 118 окремої бригади. На стінах - світлини військових, на екрані - відео роботи підрозділу на фронті, а на стендах - трофеї росармії та уламки ворожих снарядів.

Це його двигун, пульт управління, крила.

Військовий з позивним "Мандрівник" демонструє залишки "Шахеда", що летів повз Черкаси. Бляшанку збила його вогнева група. І на виставку уламки як експонат привезли, аби показати містянам, що війна не десь далеко на фронті.

Позивний "Мандрівник", військовослужбовець:

Дальність ураження 2,5 тис. км, швидкість 186 км/год, бойова частина може нести заряд до 50 кг. Багато людей просто не розуміють небезпеки, яку може принести такий боєприпас.

Від стенда із бронею сина не відходить родина полеглого героя Володимира Мукана. До музею вони передали захисну амуніцію, в якій він загинув. Усе, аби вкотре нагадати про ціну, яку платить Україна щодня.

Віра Мукан, мати загиблого військовослужбовця:

Дуже важко говорити про дитину в минулому часі, усвідомлюємо, що він по-іншому не міг, бо він дуже любив свою Україну, любив життя, любив родину, любив місто Черкаси і не міг бути осторонь.

Такі виставки нині актуальні і необхідні, переконані організатори. Люди в тилу не мають забувати про щоденні потреби фронту і підтримку наших військових.

Максим Дубінський, речник 118 окремої бригади тероборони ЗСУ:

Погане слово "нагадати". Війна триває, про неї треба пам'ятати завжди. І от "нагадати" дуже погане слово, це наше життя впродовж останніх двох років, це елементи, предмети, чим ми займаємось, починаючи з 24 лютого 22 року.

Триватиме виставка кілька тижнів. Військові сподіваються, що ця експозиція надихне українців не втрачати надії і ще більше пишатись роботою наших бійців.