В Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.

Детальніше про наслідки удару розповів Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми говоримо про найголовніше - про життя людей. На жаль, ця атака, другу добу поспіль, забрала життя одного чоловіка, троє людей ще постраждали, дві жінки знаходяться у медичних закладах, їм надається потрібна медична допомога. Стан їх доволі важкий.

Будемо сподіватися, що медики зроблять все можливе, аби врятувати людей. Ці атаки були очікуваними, оскільки була певна оперативна пауза, з використання ворогом дронів-камікадзе. Була інформація про те, що і "Шахеди" на росії зʼявилися чергові - вантажна партія прилетіла з Ірану. Сьогодні 100-відсотковий результат показали всі мобільно-вогневі групи і ППО. "Шахед", який прилетів в будинок вже був збитий, але він летівпо траєкторії, така їхня особливість", - підкреслив Братчук.