Друга поспіль атака по Одещині: Братчук розповів про наслідки російського терору [ Редагувати ]
В Одесі через атаку "Шахедів" три людини зазнали поранень. Їх ушпиталили у важкому стані. Також відомо про одного загиблого.
Детальніше про наслідки удару розповів Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ми говоримо про найголовніше - про життя людей. На жаль, ця атака, другу добу поспіль, забрала життя одного чоловіка, троє людей ще постраждали, дві жінки знаходяться у медичних закладах, їм надається потрібна медична допомога. Стан їх доволі важкий.
Будемо сподіватися, що медики зроблять все можливе, аби врятувати людей. Ці атаки були очікуваними, оскільки була певна оперативна пауза, з використання ворогом дронів-камікадзе. Була інформація про те, що і "Шахеди" на росії зʼявилися чергові - вантажна партія прилетіла з Ірану. Сьогодні 100-відсотковий результат показали всі мобільно-вогневі групи і ППО. "Шахед", який прилетів в будинок вже був збитий, але він летівпо траєкторії, така їхня особливість", - підкреслив Братчук.
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