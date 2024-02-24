Подолання корупції. Певно, одна з євроінтеграційних вимог, яку реалізувати чи не найскладніше. Нам треба оновити керівний склад антикорупційних органів, винести реальні вироки топхабарникам.

Що ще треба зробити? Які пункти Україна вже втілила в життя, а які й досі не під силу антикорупціонерам - з'ясовувала Ніна Коломієць.

Шлях довжиною понад 10 років. Україна продовжує впевненими кроками рухатися в бік Європи. Ми вже маємо "зелене світло" від Єврокомісії про початок переговорів щодо вступу до ЄС. Якщо умови, які для цього висунули єврочиновники, порівняти з відрізками автомобільної дороги, ми побачимо, що деякі вже гладенькі, без вибоїн, як-от на Хрещатику в Києві. А деякі все ще змушують нас відчувати тряску, як ось тут, на бруківці. Один із таких каменів спотикання на шляху до ЄС - корупція, що нікуди не зникла навіть в умовах війни.

Свіжий приклад. Майже мільйон доларів у коробках від цукерок і побутової техніки. Це кадри обшуку, який правоохоронці провели напередодні у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії. Слідчі переконані: усе це хабарі, адже посадовець допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Війна стала золотою жилою для працівників військово-лікарських комісій і ТЦК, наголошують у Нацагентстві з питань запобігання корупції. Лише за пів року фахівці НАЗК виявили у воєнкомів необґрунтованих активів на понад чверть мільярда гривень!

Артем Ситник, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції:

Ми нещодавно проводили масову перевірку по воєнкомах. Відносно трьох обласних воєнкомів були складені відповідні матеріали. Деякі з них перебувають під вартою, по деяких поставлені питання про стягнення необґрунтованих активів. У нас навіть десь були спекуляції, що нас звинувачували у зриві мобілізації, тому що ми суттєво впливали своїми перевірками на роботу воєнкоматів.

Одеському воєнкому Євгену Борисову працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 180 мільйонів гривень! У нього знайшли віллу в Іспанії, а також автопарк дорогих машин, оформлених на матір, дружину і тещу. А це - кадри обшуків у керівника Дніпровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Правоохоронці підозрюють його у незаконному збагаченні на майже 8 із половиною мільйонів гривень.

Альона Лютницька, співробітник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України:

За час повномасштабного вторгнення рф на територію України, встиг оформити на батька кілька автомобілів та квартир. Фігурант також оформив на нього нежитлове приміщення загальною площею близько 500 кв м. Проте жодних звітів від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило.

Тепер викрити нечистих на руку працівників ТЦК та й інших чиновників буде легше. 4 місяці тому в Україні відновили обов'язкове електронне декларування. Це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу задля подальших перемов про вступ України до ЄС.

Катерина Риженко, заступник виконавчого директора Transparency International Ukraine:

Є ряд речей, які нам ще необхідно зробити, і вони якраз були відображені у звіті Єврокомісії останньому, який був опублікований восени 2023 року, і вони стосуються антикорупційних реформ. Окрім того, що Єврокомісія відзначила, що ми прийняли антикорупційну стратегію, державну антикорупційну програму - це 2 великі системні документи, які важко нам давалися. Ми нарешті відновили електронне декларування.

Розслідування корупції на найвищому рівні та винесення справедливих вироків ТОП-хабарникам - один із викликів, який прийняла Україна. Для цього, за рекомендацією Єврокомісії, були призначені нові керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Олександр Клименко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

Цей рік ми показали найкращі результати по всіх показниках: кількість направлених до суду, кількість повідомлень про підозри, кількість відшкодованих збитків - ці показники є кращими.

Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро:

Протягом 2023 року викрито на гарячому голову Верховного Суду, суддю Апеляційного суду, забезпечено притягнення до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, трьох заступників міністрів. Викрито 21 особу з-поміж вищих посадових осіб, 39 керівників державних підприємств, 16 суддів.

А ще спеціалізована антикорупційна прокуратура нарешті стала незалежним органом.

Олександр Клименко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

У грудні цього року ВР проголосувала відповідний законопроєкт. Дійсно, для нас зараз є головним завданням, щоб ми забезпечили безперервну роботу САП з моменту переходу її від департаменту Офісу Генпрокурора до незалежної юрособи.

Ніна Коломієць, кореспондент:

Наші антикорупційні успіхи відзначили фахівці міжнародної організації "Transparency International". Там щороку розраховують індекс сприйняття корупції. 36 балів зі ста можливих - це свіжий показник для України. І він на 3 бали більший, ніж роком раніше. Таким чином, ми наблизилися до середнього результату інших країн-кандидаток до Євросоюзу.

Єдиний пункт антикорупційних рекомендацій Єврокомісії, який Україна довгий час не виконувала, - Ухвалення закону про лобіювання за європейськими стандартами. Але його вже теж майже закрито. Нещодавно відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Та головне, аби боротьба з корупцією в Україні відбувалася не тільки на папері, а й на ділі, наголошують європейські фахівці.

Рональд Фрейденштейн, експерт із європейської політики (Бельгія, Брюссель):

Прийняття відповідного законодавства - це лише одна сторона медалі. Інша - це застосування написаного на папері в дії. І саме тут, у боротьбі з корупцією, потрібно, щоби влада діяла. Треба, щоби корумпованих олігархів вели в наручниках до зали суду. Отже, прийняття законодавства і контроль за фактичним виконанням цих законів - це саме те, що потрібно.

Ніна Коломієць, кореспондент: