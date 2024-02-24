Вистояти в інформаційній війні. росія атакує Україну не лише на полі бою, а й інформаційно. Адже активно поширює свої пропагандистські наративи та фейки всіма можливими способами. І роблять це не лише в Україні, а й за кордоном.

Як Україна вистояла протягом 2 років потужних інформаційних атак? Які мережі ворог тепер найактивніше використовує для своєї пропаганди? І чи збираються в Україні заблокувати телеграм? Про все це моя колега Олена Логінова розпитала в Ольги Герасим'юк - голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Олена Логінова, кореспондентка:

Пані, Олю вітаємо Вас. росія активно воює проти України як на фронті, так і в інформаційному просторі. Як би ви оцінили цей двобій, чи гідно Україна бореться з агресором у цьому напрямку?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

Справді ми зараз спостерігаємо безпрецедентну інформаційну війну і вона ведеться останніми десятиліттями це не лише останні два роки. я б сказала коли росія розраховувала що вона за три дні захопить Україну - й здулася, м'яко кажучи, і фактично те саме можна сказати й про наш інформаційний спротив. Вони не розрахували того, що вони абсолютно до кінця не зрозуміли суті української українське мислення філософії взагалі хто такий українець і тому вони не змогли зробити того такі шалені гроші через цю інформаційну бійку. Я не хочу при цьому применшувати тої потужності з якою вони продовжують цю війну і ми спостерігаємо сьогодні безпрецедентні атаки, і звичайно, ми опираємося. Найперше, що важливо для нас було, і це є солідарність з європейськими медійниками з європейськими партнерами, і це наш опір.

Я б хотіла сказати що наші інформаційники медійники продемонстрували усьому світу надзвичайно важливий зразок ось такої стійкості.

Олена Логінова, кореспондентка:

Яку роль в інформаційній війні з агресором відіграє "Єдиний марафон"? Як особисто ви оцінюєте його роботу

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

Я з найперших днів спостерігаю роботу наших колег в інформаційному "Марафоні". І хочу продовжити свою думку, що всі захоплені цим надзвичайним досвідом. перш за все тим що це була була така просто фантастична синергія роботи у медійників, які раптом всі зійшлися, бо це ініціатива була медійників, це не було якесь рішення уряду, чи президента, чи якийсь указ. Люди зійшлися в перший ранок нападу з усіх каналів і створили таку спільну команду.

Це були страшні моменти, коли люди перебували у підвалах, коли вони були без можливості дізнатися, що відбувається навколо, коли ворог атакував силою і полонив фактично дуже багатьох людей, які шукали це джерело інформації через телефони пам'ятаємо, як це передавалося буквально через усі засоби зв'язки людям, де знайти це джерело, і це джерело було єдине, і люди знали, що саме там вони дізнаються, що відбувається з перших уст. Це була надзвичайно важлива місія, яку зрозуміли журналісти й всі медійники.

І знаєте я безперечно чую і бачу, як атакують "Марафон", як про нього говорять різні такі непридатні до переказу речі. Я вважаю, що це означає, що саме він має значення, бо інакше б такої боротьби шаленої проти нього ніхто не вів і не розповсюджували всі ці фейки, недоказові твердження.

Олена Логінова, кореспондентка:

російська пропагандистська машина працює на повну. Важко не помітити, з якою інтенсивністю вона завдає нам інформударів. Як на вашу думку, яких результатів від цього очікує ворог?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

Останній приклад, як великі цифрові платформи поширили інтерв'ю, наприклад, інтерв'ю Такера із путіним, як ці платформи досягають мільйонних переглядів… Фашистської трактовки світу, як це робиться на багатьох медійних ресурсів. Соціальні мережі дають таку можливість.

Агресор хоче повністю зафіксувати так, як він це зробив на території росії, зафіксувати у свідомості світу про те, як має сприйматися історія, як треба виправдати фашизм, бо таке ми зараз спостерігаємо, щоб не тільки зламати України і ставлення до України, перебити ось ці канали дружньої допомоги, розчарувати всіх в Україні. Це робиться для того, щоб фактично весь світ поставити на коліна. Недаремно позаминулого тижня в Європейському парламенті була ухвалена ця резолюція, в якій уже це напряму стверджується, що росія веде шалену атаку проти усіх демократій Європи і фактично світу.

Олена Логінова, кореспондентка:

А які канали комунікації агресор використовує для поширення своїх наративів в Україні?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

Передусім - це онлайн і соцмережі, коли ми боролися за новий закон "Про медіа", шалений був напад на ось оці частини регуляції онлайну, тому що зрозуміло було, що можна наступити на горло саме там, де вони сьогодні передбачають найбільше поширення.

І на сьогодні ми бачимо тисячі ботоферм, тисячі спеціально створених сайтів, які після того навіть як Європейський Союз своїми санкціями закриває можливість трансляції Russia Today, всіх пропагандистських каналів, вони тут же відкривають нові сайти, які заходять в TikTok, Facebook, заходять в цю платформу X зі своїми цими акаунтами. де поширюють те саме.

Олена Логінова, кореспондентка:

Тобто, ми правильно розуміємо, що телеграм - одна з основних платформ, через яку ворог розповсюджує свої фейки і наративи в Україні. Як цьому можна зарадити? Що тут необхідно робити?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

Ви правду каже - це одна з основних платформ, це одна із найбільш таких вживаних платформ, так сталося, що людям це стало настільки зручно в користуванні. Навіть офіційні особи, офіційні структури завели собі Telegram, і таким чином Telegram завоював ось оце місце. Він, до речі, у світі, якщо брати за популярністю, займає восьме місце, якщо братися до соціології, ми не маємо можливості спілкуватися з тими, хто є власності цієї платформи на кого можна вийти письмово подзвонити якісь речі.

Якщо до фейсбуку ми можемо подати якусь скаргу на людей, яких ображають або переслідують, то стосовно телеграма це неможливо. Це ненормально, тому я вважаю, що ми повинні разом із нашими колегами європейськими, для того, щоб це не стало також правилом, щоб ми вивели із тіні цю платформу І що все що є неприпустимим згідно з логікою людського існування, щоб це було так само неприпустимо онлайн.

Заборонити ми нічого не можемо і не плануємо.

Олена Логінова, кореспондентка:

А як росія просуває свої тези за кордоном? І як нам можна цьому протидіяти?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

За останній місяць викрито цілі мережі сплячих сайтів, які були пов'язані між собою, я наведу приклад: французька агенція викрила діяльність такої проросійської мережі, яка називалась портал "Комбат", вона складається приблизно зі 193 сайтів, які поширювали проросійський контент, які легітимізували війну росії проти України, дестабілізували громадську думку західних країн, Ось що важливо, що Захід відчув, що це стосується й уже їхніх людей.

Сьогодні ми повинні людям розповідати, як треба уважно стежити за тим, з ким ти спілкуєшся в соціальній мережі, хто до тебе заходить, хто тобі вкидає ось оці речі у твої повсякденні спілкуванні у фейсбуці, ранкові розмови, щоб люди розуміли, що ми сьогодні у війні, яка набуває планетарного масштабу, тому що росія намагається розхитати весь світ, тому кожен день треба бути пильними.

Олена Логінова, кореспондентка:

За півтора місяця набуде чинності низка норм закону "Про медіа". Давайте детальніше поговоримо про те, що це за зміни, що це за зміни, і коли на них чекати українських медіа?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

З 1 червня ми будемо застосовувати ці санкції, які передбачені законом щодо значних порушень: про пропаганду жорстокості тероризму, щодо поширення мови ворожнечі Це ті порушення, які зовсім не в інтересах суспільства, і поки щоб медійники звикли до того, що ми на це будемо звертати увагу, до цього моменту ми стежимо за тим, що відбувається в ефірах. А вже з 1 червня якщо ці речі будуть нами фіксуватися, ми будемо застосовувати ці санкції, які законом прописані ці штрафи, і дуже серйозні в рамках закону, безперечно санкції.

З липня цього року будуть мінятися обсяги ведення програм державною мовою для загальнонаціональних каналів, і станції було 75%, треба забезпечити 90%. Це буде також стосуватися учасників програм, дублювання треба буде вводити.

Олена Логінова, кореспондентка:

Пані, Олю, 2024 рік весь ще попереду. Які задачі ставить перед собою Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у захисті інформаційного простору України?

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення:

Зараз будемо активно працювати й продовжуємо працювати на міжнародному із нашими колегами для того, щоби все-таки ставити перепони на шляху поширення дезінформації. Зараз ми уже і сьогодні, коли ми з вами говоримо, провели таку відеоконференцію країн, які у вересні підписали такий документ про спільну боротьбу з російською дезінформацією - це Польща, ми, балтійські країни - Молдова, Румунія.

Для нас це дуже важливо буде у 24-му році, ми будемо робити все для того, щоб захистити українські медіа, щоб допомогти стати на ноги всім, хто був розбитий, завести якнайшвидше на тій території, де зараз люди звільнені, ми змогли поновити це мовлення, дуже важливо для нас зараз все, щоб на прикордонні поставити всі завади тим російським пропагандистам, які працюють зараз через свої потужні ці передавачі. Це дуже серйозно для нас, задача - там відвоювати наш фронт.