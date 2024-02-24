Два роки, як російське вторгнення різко змінило геополітичний ландшафт у Європі. Для ЄС реальними стали рішення, які до вторгнення годі було й уявити. Російському газу - санкції, українцям - зброю, біженцям - прихисток. Наша держава наблизилася до Євросоюзу більше, ніж за всі попередні десятиліття Незалежності.

Як оцінюють цей прогрес у Брюсселі, скільки ще ЄС допомагатиме біженцям і чи хоче свою, обʼєднану армію? Відповіді на ці запитання дав голова Європейської ради Шарль Мішель в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Пане Мішель, рада вас вітати в цій студії. Оскільки ми відзначаємо другі роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну, я би хотіла почати з особистого запитання, якщо ви не проти. Чи ви памʼятаєте свої відчуття, коли почули, що все почалося. Про що ви тоді подумали і чи могли передбачити, що війна затягнеться на два роки?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Я ніколи не забуду цю мить. Я дуже добре памʼятаю, як мені зателефонував Президент Зеленський. Я був удома. Він подзвонив уночі, і повідомив, що почалася війна. Я був шокований. Хоча тижнями, та навіть місяцями до цього, ми знали, що існує ризик розв'язання війни росією. Тоді ми швидко організували зустріч Європейської ради з усіма двадцятьма сімома лідерами, а також за віртуальної участі Володимира Зеленського. Є багато митей, які я не забуду. Тому що Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, і ми одразу збагнули, хоча ми й закликали одне одного до консолідації, що це був початок нової глави для європейського континенту та європейського майбутнього. І ми одразу ухвалили кілька рішень: підтримувати Україну, скільки потрібно, а також ввести режим проти росії. Останні два роки ми працювали над тим, щоб імплементувати і посилити максимально допомогу Україні. І справді, коли все почалося, ми не знали, що буде надалі, ми не знали, скільки все триватиме, і що все буде так трагічно і болісно.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Дякую. А як ви оцінюєте прогрес України на шляху до євроінтеграції за ці два роки?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Я справді вражений, бо ми бачимо чітку політичну волю з українського боку. Це сповнення надій українців, сподівань народу, мрії людей. І це не дивина. Майдан теж був дуже важливим моментом для європейського континенту та трансформації України. За останні два роки ми тяжко працювали з українськими лідерами, з владою, щоб посилити наші звʼязки в усіх можливих проявах. Я дуже задоволений, що ви змогли досягнути статусу кандидата. Це чіткий стратегічний вибір, який зробила українська влада. Я дуже радий, що ви доросли до старту переговорів про вступ. Важливо, що ми підтримуємо Україну у впровадженні реформ, які потрібні. Бо мета - стати частиною того самого європейського проєкту і ділити спільний законодавчий ландшафт. А для цього потрібно реформуватися, боротися з корупцією, подбати про те, щоб економічна співпраця дедалі сильніше вкорінювалася в реальність.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Я саме збиралась у вас запитати, у яких сферах українцям потрібно підтягнутися?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Так, ми всі знаємо відповідь на це запитання. І українська влада теж знає. Надзвичайно важливо подбати про дві речі: верховенство права та боротьба з корупцією. Це головні пріоритети. Чому? Бо такий принцип приєднання. Ми не можемо інтегрувати в ЄС політичну чи економічну систему, що базується на корупції. Тому ця битва теж важлива. Ми відзначаємо зусилля, які зробила українська влада, бо ми не недооцінюємо складність того, що вам треба боротися проти ворога через цю війну, яку росія веде проти українців. І водночас вам треба реформувати країну, стежити за тим, щоб демократичні інститути справно працювали і робили правильний вибір.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Так, а чи Євросоюз розглядає можливість прийняти всі країни-кандидати разом, чи кожен розглядатимуть окремо?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Приєднання базується на заслугах. Це означає, що ми знаємо, якої правової бази має досягнути країна. Це номер один. Але треба сказати правду європейцям. З одного боку, у ЄС є домашнє завдання для українців, для українських інституцій. Але є також домашнє завдання для Європейського союзу, європейських інституцій та країн-членів ЄС. Чому? Тому що нам треба підготуватися до цього розширення. Ми зробили стратегічний вибір, коли вирішили, з одного боку, запросити до розширення країни з регіону Західних Балкан. Ви знаєте, двадцять років тому ми вирішили дати сигнал європейської перспективи цьому регіону. Ми зробили чіткий вибір, ми вирішили дати статус кандидата Україні та Молдові, а нещодавно і Грузії. Це означає, що ми мусимо пристосувати наш проєкт з трьома викликами, які перед нами постали. Перший - зі збільшенням Європейського Союзу, який буде у нас спільний пріоритет у майбутньому? Наприклад, економічна згуртованість. Оборона та безпека точно. Але треба робити більше і пропрацювати більше деталей у всьому, що стосується наших пріоритетів. Другий пункт. Як платити? Фінансування. Солідарність. Бо якщо ми станемо більші, це означає, що ми мусимо підлаштувати нашу фінансову стратегію. І номер три - як ми приймаємо рішення. Бо якщо у нас буде більше країн-членів, ми повинні подбати про те, що будемо здатні діяти та реагувати разом, переконатися, що ми єдині. Тут треба брати до уваги, що іноді ми мусимо швидше реагувати, тож часом одноголосність може бути перешкодою для швидких рішень.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Дякую. Через повномасштабну російську агресію Європейський союз став справжнім домом для понад чотирьох мільйонів українців. Чи має ЄС ідеї, що робити з ними після 2025 року?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

З першого дня ми показали нашу рішучість взяти на себе обовʼязок. Тому я впевнений, що в найближчі місяці чи роки, залежно від того як складуться обставини в майбутньому, ми подбаємо, щоб зробити правильні рішення.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Зрозуміло. Як, на вашу думку, чи переживав ЄС у своїй історії більші потрясіння за війну в Україні?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Очевидно, що минулого століття ми пережили дві великі трагедії. Які згодом стали відправними точками для створення багатосторонніх інституцій - Організації Обʼєднаних Націй та Європейського союзу, батьками-засновниками, які відіграли важливу роль. Наше теперішнє покоління, але також в Україні, має величезну відповідальність за майбутнє. Тому ми з європейського боку дуже добре розуміємо, що важливе інвестування в підтримку України з військовим озброєнням, і ми дуже тяжко над цим працюємо. Інвестування, щоб поставити Україну у виграшну позицію з міцною інфраструктурою, реформувати країну, боротися з корупцією. Це спільний інтерес, який гарантуватиме стабільність та процвітання на цьому європейському континенті. Ми успішні, ми були успішні, ми здолали складні виклики під час цієї війни. Україна платить страшну і трагічну ціну, але ми розуміємо, що наша відповідальність - підтримувати, і це ясно, бо ми вражені вашою сміливістю, відвагою, рішучістю відстоювати наші спільні цінності.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Як Євросоюз сам змінився за ці два роки?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Наведу приклад, тільки один. Лише за кілька днів після повномасштабного вторгнення, країни-члени ухвалили рішення постачати в Україну військове обладнання, летальну зброю. Я памʼятаю розмову з Володимиром Зеленським, у якій він попросив мене посприяти, щоби Україні надали військове обладнання. Альянс НАТО не міг цього зробити, аби не ставати частиною цього конфлікту. Тому ми ухвалили це рішення за кілька днів за підтримки країн-членів. Можу вам сказати, що навіть за кілька тижнів до вторгнення було неможливо повірити, що ми ухвалимо таке рішення. І це чітка демонстрація того, що від початку вторгнення ми надали 82 чи 83 мільярди для підтримки України. І ще 50 мільярдів входять в додатковий пакет макрофінансової допомоги.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Дякую за відповідь. Говорячи про трансформацію Євросоюзу, чи підтримуєте ви ідею створення обʼєднаної армії Європейського союзу?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Я абсолютно переконаний, що ми маємо бути дуже амбіційними в обороні Європи. Це не означає єдину армію, але це точно розширення можливостей, краще інвестування. І тут ми маємо унікальну нагоду. Чому? Бо ті країни-члени, а надто ті з них, що входять до НАТО, вирішили в найближчі роки більше вкладати в оборону. І це дуже потрібно. Це правильний вибір, який варто зробити. Тому я вважаю, що ми повинні використати цю фінансову можливість у поліпшення безпеки та оборони, аби переконатися, що ми робимо достатньо, що ми не розділені і що ми зміцнюємо нашу оборонну готовність, нашу можливість. Ми тяжко працювали, аби швидко надати Україні озброєння і військове обладнання. І лише за кілька місяців ми змогли наростити виготовлення летальної зброї на європейському військовому виробництві. Цього недостатньо, треба робити більше. Напередодні ми з єврокомісаром Тьєррі Бретоном готувалися до саміту ЄС, який відбудеться у березні. Ми мусимо подбати про виконання наших зобовʼязань перед Україною щодо підтримки зброєю, системами протиповітряної оборони та всім обладнанням, яке потрібне для опору, для захисту вашої країни та наших демократичних принципів.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Спасибі. І останнє запитання, чи радше прохання. Щоб ви хотіли сказати українцям у день других роковин повномасштабного вторгнення росії?

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Ми - на вашому боці. Ви - не самотні. росія вас не залякає. Ми знаємо, що для цього потрібно, і ми будемо з вами скільки потрібно.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Дякую за вашу підтримку та за це інтервʼю.

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

Вам дякую.