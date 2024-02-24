Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві повідомила, що Україна отримає першу фінансову допомогу від Євросоюзу вже у березні. За її словами, платіж становитиме 4,5 млрд євро. Про це повідомив голова українського уряду.

"Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні", - написав Шмигаль.

За його словами, також порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Український прем'єр представив український "План взаємопорозуміння" для вирішення цієї кризи.

Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X написала, що з Шмигалем "обговорила наступні кроки щодо кредиту на 50 мільярдів євро для України". І підтвердила, що перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро відбудеться у березні.