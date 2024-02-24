На Таврійському напрямку Сили оборони знищили російські "Тор" і "Солнцепьок". Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та 3 ракетних удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, в тому числі 3 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Загальні втрати росіян становлять: у живій силі - 312 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 26 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 6 бойових бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 281 БпЛА різних типів.

Серед ураженої і пошкодженої техніки противника - ЗРК "Тор" та важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок" - на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ - на Запорізькому напрямку.

Влучання артпилерії в ТГС-1А "Солнцепек" росіян поруч з карʼєром в Авдіївці зафіксовав дрон аеророзвідників 47-ої бригади. Судячи з відсутності детонації, розрахунок важкої вогнеметної системи без боєкомплекту.

Вартість такої вогнеметної системи разом з боєкомплектом - близько $15 млн.