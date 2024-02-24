У центрі Вашингтона, біля меморіалу Лінкольна, вже за кілька годин почнуть збиратися й американські українці, і самі американці, для яких сьогоднішня дата не просто привід продемонструвати власну підтримку. Але і вимагати підтримки конгресової. Що з нею відбувається? Як Америку змінили ці 2 роки війни? І яким є план на цей рік, чого на нинішньому етапі Київ просить у Вашингтона?

Наш спецкор Дмитро Анопченко розпитав про це в українських і американських топдипломатів.

Ці два роки війни змінили не тільки Україну, а й Сполучені штати. Від коливань, нерішучості, побоювань спровокувати москву, адміністрація Байдена перейшла до політики, суть якої не просто допомогти Україні захиститися, а й перемогти.

Юрі Кім, в.о. заступниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Мета, яку поставили Сполучені штати, полягає в тому, щоб Україна могла виграти цю війну. Не Київ її почав, кремль нав'язав її суверенній країні. І ми вважаємо: в інтересах самих США, щоби Україна перемогла.

Це серйозна зміна риторики, якщо порівняти із тим, що говорили з високих трибун навіть рік тому. Інше питання - що вкладати в це слово - "перемога"? Які саме успіхи? Звільнення яких саме територій? І республіканці у Палаті представників вимагають від адміністрації Байдена сформулювати це письмово, як одну з основних умов для виділення грошей. Так, питання у Конгресі відверто затягнулось. Минуло вже понад 4 місяці, як уперше офіційно озвучили ідею стомільярдного Пакету. І у Держдепі заявляють: переконані, що документ таки буде ухвалений і "досить швидко".

Юрі Кім, в.о. заступниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії:

Нас дуже радує, що після дуже бурхливих дебатів, Європейський Союз зміг узгодити свій пакет на 50 мільярдів євро для підтримки України до 2027 року. Ми впевнені, що Американський Конгрес також ухвалить мудре рішення. Приємно, що сенат ухвалив цей законопроєкт із такою величезною кількістю голосів. Отож із нетерпінням чекаємо, що і Палата представників діятиме швидко.

Поки фінального рішення немає, зупинена не тільки військова допомога, без якої прорив на фронті - неможливий. Дійшло до того, що в Агентства з міжнародного розвитку США закінчуються навіть кошти на гуманітарну допомогу Україні, - ділиться глава структури Саманта Пауер.

Саманта Пауер, адміністратор USAID:

Кожен день затримки є болісним, і не тільки через стрес та невизначеність, що виникають, а й через прямі наслідки. Неможливість надати додаткову зброю (а це питання життя і смерті). І всі наші гуманітарні програми теж під загрозою. Допомога жінкам, які зазнали сексуального насильства від окупантів, допомога тим, хто повертається з лінії фронту і має посттравматичні розлади.

Від Саманти Пауер чуємо таке вперше за весь час війни. Це вже дедлайн, це вже критично. Хоча прогнози позитивні, а про настрої на Капітолійському пагорбі дипломат знає, що називається, з перших уст, бо тільки-но говорила напряму із конгресменами.

Саманта Пауер, адміністратор USAID

Хороша новина в тому, що є проукраїнська більшість (і в Сенаті, і в Палаті представників). Одні вже довели, іншим ще треба це зробити, треба діяти. Але переважна частина законодавців одностайна: не можна зупиняти допомогу та програми, які є настільки життєво необхідними для України!

Але не менш важливим, ніж отримати новий Фінансовий Пакет (і, відповідно, нові транші зброї і боєприпасів), є продовження санкційного тиску - переконана український посол у Вашингтоні, Оксана Маркарова. Пояснює: це не перебільшення.

Оксана Маркарова, посол України в США:

Чому це практично настільки ж важливо, як і зброя та фінансова допомога? Бо озброєння допомагає нам битися на фронті, а от санкції іноді не такі помітні. Але здатні серйозно підірвати можливості росії виробляти і закуповувати зброю, фінансувати війну, набирати нових солдатів. Бо українці боронять свої домівки, а росіян або набирають примусово, або за гроші.

До других роковин початку повномасштабного вторгнення, після довгої паузи, коли нові обмеження не запроваджували, лише "закручували гайки", - стежили, щоб росія не обходила ті санкції, які вже існують, - Білий дім ухвалив перелік, які у пресі вже називають "пекельними рестрикціями": настільки він обсяжний.

Оксана Маркарова, посол України в США:

Пакет безпрецедентний. Бо в ньому більше, ніж півсотні цілей. Він обсяжний, він бʼє не тільки по російських виробниках зброї, а й по фінансових структурах і, насамперед, по російській платіжній системі "Мир", і цей крок є надзвичайно важливим.

Білий дім уже заявив: на цьому не зупинятимуться, уже зараз готують додаткові санкції проти москви. Мовляв, "чекайте оголошення, нові рестрикції будуть невдовзі". І тут українська позиція - просити Захід максимально бити по російській фінансовій системі, і "простір" для дій і досі існує.

Оксана Маркарова, посол України в США:

Ми маємо вдарити по всій російській фінансовій і банківській системі. Запровадити санкції проти всіх, більш, ніж трьох сотень російських банків. Бо це і забере у москви здатність продовжувати цю війну, забезпечувати свої війська, і не дасть росії шансу оминати інші заборони.

І тому ця дата, ці роковини - відправна точка для того, щоб думати й говорити не про минуле, не про жахіття двох років війни, а про майбутнє. Про плани, великі зустрічі, дати яких вже намічені (як-то Вашингтонський саміт НАТО чи Бразильську "двадцятку"), про стратегію, а не тактику. Так, робити висновки; так, учитися на помилках. Але водночас і сформулювати нову стратегію: а чого саме зараз, на новому етапі війни, Україна просить від союзників, і передовсім від Сполучених штатів.

Оксана Маркарова, посол України в США:

Це питання, правильна відповідь на яке значить дуже багато. Термінове завдання на сьогодні - добитися продовження допомоги: і ми працюємо і з конгресом, і з адміністрацію Байдена. Але якщо брати ширше - є питання безпекових гарантій з боку США, таких, які вже підписали інші держави, ті ж Британія, Франція, Німеччина. А це, в свою чергу, нас приводить до формули миру Зеленського, де штати дуже активно залучені. І це працює в комплексі: зброя, успіх на полі бою, санкційний тиск, і дипломатичний шлях. Щоб в момент, коли ми нарешті відіб'ємо напад, звільнимо території, у нас був шлях мати справедливий і стабільний мир.

І тому саме на 2024 рік стільки надій, стільки сподівань. І стільки відповідальності, щоб разом із партнерами спробувати зробити його останнім роком війни.