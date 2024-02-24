14 тонн крові перелито пораненим лише в одній з лікарень Дніпра. Щодня медики проводять майже сотню операцій, рятуючи життя бійцям. І без донорської крові зробити це вкрай важко, кажуть фахівці. Адже бійці потрапляють із великою крововтратою. Щоби поповнювати запаси, організували день донора. На ньому побувала і наша знімальна група.

У холі медзакладу страшенний гул і натовп - усі записуються на донацію. В черзі від курсантів, рятувальників і до студентів та викладачів місцевих вишів.

Юрій Гончаров - методист Дніпровської академії музики:

Прийшло 10 наших студентів. Вони виявили бажання здати кров для наших військових.

Прийшли й військові. Сергій - з військового оркестру, донором став вперше.

Сергій - донор:

Кров потрібна не лише цивільним, а й військовим, які могли постраждати після ракетних обстрілів. - Як себе почуваєте, скільки готові здати? - Не все звісно, почуваю нормально.

Поруч Олена. Вона медсестра цієї ж лікарні. Розповідає, щоразу у день донора здає кров, бо працює в одному з реанімаційних відділень. Про необхідність крові для порятунку життів знає з особистого досвіду.

Олена - медсестра:

Моє відділення переливає за місяць близько 80 літрів крові, тільки моє відділення і я знаю, яка потреба є в цьому. І не тільки операції, післяопераційний період теж переливається і кров, і плазма. Кожен день проводиться переливання крові у відділенні.

Хірурги цієї лікарні щодня проводять до ста операцій аби врятувати життя військового. Які б золоті руки не були у фахівців, донорська кров відіграє велику кров.

Сергій - головний лікар:

Ми з першого дня приймаємо поранених і наших військових, і цивільних, які постраждали вже перелито 14 тонн. Для рятування кожного воїна, який поступає до нас в середньому пішло до одного літра крові, але дуже багато тих, кому довелося влити до 10 літрів крові, щоб врятувати їх життя.

Вже за перші години акції - кров здали 60 донорів. Попередньо записалося більше двох сотень охочих. Медики кажуть, прийматимуть усіх, адже запити від медзакладів - надходять щогодини.

Яна - лікар-трансфузіолог:

Головна мета - зібрати якомога більше крові, і не важливо це рідкісна або ні, адже кров повинна завжди, навіть не рідкісна. Якщо найрідша, вона і треба найменше, а от друга, перша, то дуже ціниться.

Трохи першої групи крові з негативним резус-фактором віддала Мирослава. За час повномасштабного вторгнення вона вже в десяте стає донором.

Мирослава - донорка:

Якщо хоча б одна краплина моєї крові зможе врятувати чиєсь життя, ми будемо це робити, ми будемо пишатись, що ця можливість у нас є. Наближаємо перемогу разом.

Лікарі закликають дніпрян не обмежуватися подібними акціями збору крові. Адже потреба у ній існує щодня.