Мер Лондона Садік Хан дозволив передавати Україні старі автомобілі, які підлягають утилізації. Про це повідомляє The Telegraph. Як пише британська газета, раніше це рішення не ухвалювали через "юридичний бар'єр".

Це допоможе задовольнити медичні та гуманітарні потреби України, а також дозволить прибрати старі автомобілі, що забруднюють навколишнє середовище, з доріг Лондона.

Мешканці Лондона можуть передати свої старі автомобілі, які не відповідають вимогам програми створення зон максимально низького забруднення (ULEZ), в обмін на виплату. Медична служба міста вирішила відправити Україні старі машини швидкої допомоги - десять у найближчі тижні та ще сорок до кінця літа.

Рішення про передачу автомобілів приурочене до другої річниці початку російського вторгнення. Мер Києва Віталій Кличко, як повідомляє The Telegraph, відправляв листа своєму колезі Хану з пропозицією пожертвувати машини замість утилізації.

Садік Хан влітку 2023 року розширив утричі площу зони наднизьких викидів. При використанні автомобіля, який не відповідає правилам, мешканці мають платити 12,5 фунтів на добу.

Всередині зони можна використовувати машини з дизельним двигуном не нижче стандарту Євро-6. Для автомобілів на бензині - двигуни не нижчі від стандарту Євро-3. Власники машин, які не відповідають вимогам, можуть отримати 2 тис. фунтів за утилізацію автомобіля.

Раніше, 24 лютого, уряд Великої Британії повідомив про виділення допомоги Україні впродовж наступного року в розмірі понад $311 млн. Вона буде спрямована на поповнення запасів артилерійських боєприпасів та активізацію ланцюжків постачання для їх виробництва.