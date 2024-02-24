Щоб за рік розмінувати всю Харківську область, потрібно, аби щодня працювали 125 тисяч саперів.

Один із найзабрудненіших мінами регіонів Харківщина. Нині там триває гуманітарне розмінування, але щільність закладених боєприпасів у землю настільки висока, що не вистачає ні техніки, ні людей. Як це жити по сусідству з мінами?

Село Довгеньке під Ізюмом. Після окупації та жорстоких боїв від нього практично нічого не лишилося. Будинки без дахів із дірками в стінах. На городах - залишки заіржавілої техніки окупантів. Із землі стирчать ворожі гради.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Ці села перетворилися на справжню пустку. Розбиті будинки. А на узбіччях та городах висока посохла трава, у якій повно пелюсток та розтяжок.

Але й сюди повернулися жити зо 25 людей. Пані Таміла з чоловіком провели тут уже другу зиму. Тримають три корови й з десяток свиней. Першу корову Таміла знайшла в лузі, поранену. Рогата підірвалася на розтяжці. Жінка її виходила. А та віддячила їй телям і молоком.

Нога розбита була. Ну так вона і буде нога. Уже нічого. Вона нас, мабуть, врятувала більше, чим ми її. Ну, ми ж вижили на ній. Вона корміліца наша.

Електрики в селі немає. Тож або генератор, або ось так, від акумулятора, вмикають єдину лампочку.

Воно таке єлє блестить. Ноччю даже єлє видно. Фонарики нам подавали. Но їх же заряжать надо, батарейки дорогі.

Родина почала розчищати город. Від бур'янів звільнили тільки скраєчку. Далі лячно - можна натрапити на міну.

Таміла Руднікова, жителька села Довгеньке:

Разорвані лепестки отам були. Ну, а соседка, когда уезжала, бежала туда в центр, чтоб її вивезли воєнні, казала, що много лепестков було всипано отак.

Минулого тижня у полі загинуло двоє сусідів. Один із чоловіків тут навіть не жив, а приїхав навідатися із сином до свого будинку.

Таміла Руднікова, жителька села Довгеньке:

Ну Ваня вот этот був. Приїхав місяця 2 як в Ізюм. Хотів тоже огород садить весною, разрабатывать, в п'ятницю подзвонили вже, наверное, часов в девять, що вони подорвались.

Михайло живе трохи далі по вулиці. У модульному будинку. З чого міг, сколотив клітки, розвів кролів. Поїлки у них з російських солдатських казанків.

Ну, з армєйського посуду. Воно багато тут валялося. Цих казанків.

У березні минулого року понад дорогою людина наступила на лепесток, і відірвало ногу. А також в 2022 році 2 чоловіки йшли на ферму, і от де трансформатор, тоже попали на розтяжку і підірвалися.

Сапери працюють щодня. Охопити все - неможливо. Тож у пріоритеті зараз критична інфраструктура, лінії електропередач та газогони. І дзвінки від людей, які знаходять небезпечні знахідки на своїх подвір'ях. На один з таких викликів разом із саперами виїхали й ми.

Першими до будинку йдуть вибухотехніки. Обережно сканують металошукачем високу посохлу траву.

Та чутлива техніка постійно попискує, бо після обстрілів і пожеж, у ґрунті повно металу. Йдемо слід у слід за саперами. Оцей дитячий велосипед краще не чіпати. Він може бути замінований.

Покинута річ. Хтось десь чи крав, тягнув. У таке вірити не хочеться, що дитячі речі, але все можливо. Випадки були, є. І цього очікувати потрібно.

У траві на подвір'ї знаходимо її. Вибухонебезпечну знахідку.

Ігор Овчарук, начальник загону піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Харківській області:

Мінометна міна 120 мм. Дана міна, бачите, знаходиться в спорядженому стані, але частково відбитий вибухник та хвостова частина. Але вона повністю споряджена і має всередині вибухову речовину.

Міну обережно дістають і завантажують до кузова машини. Потім її вивезуть на полігон та підірвуть. І тут же, на подвір'ї, професійне око піротехніка вихоплює те, чого не помітили ми, цивільні, - жмут дротів та пофарбовані в захисний колір палички.

Максим Томко, начальник групи піротехнічних робіт ДСНС України:

Це засоби для встановлення розтяжок. Це колочок, на який встановлюється розтяжка. Скоріш за все, що десь на іншій ділянці можуть стояти розтяжки. У вигляді гранат або ОЗМ-72 міни.

І таких пелюсток і протипіхотних мін в траві і біля будинків - безліч. А в полях ще й протитанкових мін. Десятки кілометрів вздовж доріг, неорані поля, порослі сухостоєм, і заміновані. А ще ж є й ліси!

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА:

1 млн 256 000 гектарів територій у нас вважається потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Більше мільйона гектарів родючої землі! Піротехніки порахували: щоб за рік розмінувати всю Харківську область, потрібно, аби щодня працювали 125 тисяч саперів. За минулий рік вдалося очистити тільки 260 гектарів.

Ігор Овчарук, начальник загону піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ГУ ДСНС в Харківській області:

У нас надія є на пришвидшення, це лише в тому випадку, коли ми запустимо механізоване розмінування. Коли з'явиться більше одиниць механізованого розмінування, техніка, яка буде сприяти, допомагати саперам.

У області нині є вже 8 таких машин на дистанційному управлінні. Харківські інженери розробили й сертифікували власний зразок. Навесні виготовлять ще один прототип. Та машини впораються тільки на рівних ділянках. Інші - все одно мають проходити вручну. Та людей не вистачає.

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА:

На жаль, у нас зараз в області працює близько 10 саперних розрахунків міжнародних організацій на даний час і близько 50 саперних розрахунків урядових організацій.

Тож Харківщина вже звернулася і до уряду, і до міжнародних партнерів із проханням збільшити можливості для розмінування області. Додати й розрахунки саперів, і машини.