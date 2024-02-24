Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду (відео) [ Редагувати ]
Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.
Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.
Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - написав глава держави.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Італії заявив, що безпекова угода "не матиме юридичної сили" і є "політичною та символічниою.
по темі
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністром Канади Джастін Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Оттавою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні
Угода про "гарантії безпеки" Італії з Україною "не матиме юридичної сили" і є "політичною та символічною". Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на слуханнях у Сенаті
Україні потрібні гарантії безпеки, що уникнути повторного нападу росії. Угоди про гарантії безпеки тільки-но підписали з Італією та Канадою. А напередодні відповідний документ підписали Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Сторони співпрацюватимуть в оборонунному секторі
У пʼятницю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський провів робочий день у Львові
Данія та Україна підписали 10-річну угоду з безпеки. Про це оголосила прем'єр-міністр королівства Метте Фредеріксен і анонсувала військову допомогу Києву на 1,7 млрд крон ($250 млн)