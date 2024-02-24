Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7.

Дякую Італії за підтримку України, зокрема обороноздатності й відбудови нашої держави, та за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", - написав глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Італії заявив, що безпекова угода "не матиме юридичної сили" і є "політичною та символічниою.