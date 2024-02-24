Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністром Канади Джастін Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Оттавою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні. Про це повідомив глава держави.

"Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості.

Ми з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою. Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Дякую Прем’єр-міністру та всім канадцям! Ви разом з Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас", - написав Зеленський у соцмережах.

Угода засновує канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство, яке визначає сфери для посилення двосторонньої співпраці в різних галузях, включно з обороною, стабільністю та стійкістю, повідомляє Офіс президента.

Документом передбачається виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Канади майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом сприяння українським реформам та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ.

Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Сайт Офісу президента України опублікував повний текст Угоди.

Раніше 24 лютого двосторонню безпекову угоду Україна підписала з Італією.