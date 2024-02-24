Тимофій вже зібрав на потреби ЗСУ приблизно 40 тисяч гривень.

Замість розваг - змушені вчити правила, як вижити під час обстрілу. Війна кардинально змінила дитинство українських дітей. Замість задоволення власних бажань, вони волонтерять, щоб забезпечити потреби військових.

Наша історія про 8-річного Тимофія Ковалевського з Вінниці, який мріє про мирне небо і пише казки. Свої книжки хлопчик продає за донати. І вже зібрав на потреби ЗСУ близько 40 тисяч гривень.

Це моя книжечка. Тут у мене є казки. 5 казочок.

Кожну з історій у збірці восьмирічний Тимофій вигадував сам.

Казка "Брат і сестра" про те, як сестричка віддано рятує свого братика.

Першу свою казку хлопчик вигадав кілька років тому, коли ще навіть писати не вмів.

Тимофій Ковалевський, школяр-казкар:

Казки мені просто почали приходити в голову. І я спочатку спробував з бабусею. Я їй диктував - вона писала. Іноді, коли я знав, яку думку я хочу до казок додати, але не знав, як її сформулювати, щоб вона була правильна, то вона мені допомагала. Перша казка була "Битва черепашок зі злодіями".

Захоплення хлопчика підтримала уся родина.

Тетяна Ковалевська, мама Тимофія:

На якомусь етапі ми якось разом прийшли до тієї думки, що, можливо, це можна було б оформити у книжечку. Я навіть не очікувала, що на виході ми будемо мати, ну, правда, от таку гарну, дитячу, яскраву, душевну таку збірочку.

Перші примірники, каже Тимофій, він подарував батькам. А згодом вирішив продавати книжки, щоб скерувати зароблене на потреби українських воїнів.

Тимофій Ковалевський, школяр-казкар:

Можна казками це робити. Я вже зібрав близько 37 тисяч гривень. І вже здав їх на ЗСУ.

Свої книжки Тимофій продає на гуртках та ярмарках. Охоче казки купують і у школі.

Олена Поліщук, вчителька Тимофія:

У один із днів він приніс книжечки і подарував мені, директору закладу і всім вчителям, які читають у нашому класі. І він запропонував однокласникам. Вони просто вмить розкупили його книжки.

Фіксованої ціни, каже Тимофій, у його книжки немає. Хтось купує за 50 гривень. А хтось і за 500. Головне, що казки допомагають нашим бійцям на фронті.

Це - прапор, який наші хлопці і дівчата підписали мені як подяку. І підписали навіть звідки. 70 батальйон, 101 бригада.

Цей прапор Тимофій нині зберігає, як головну нагороду.

Тетяна Ковалевська, мама Тимофія:

Кожен, напевно що, на своєму місці має робити те, шо може. Ну, от це те, що власне ми можемо.

Хлопчик уже вигадує нові казки для чергової збірки. І щиро сподівається, що друге його авторське видання побачить світ за мирного неба.