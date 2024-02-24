Україні потрібні гарантії безпеки, що уникнути повторного нападу росії. Угоди про гарантії безпеки тільки-но підписали з Італією та Канадою. А напередодні відповідний документ підписали Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Сторони співпрацюватимуть в оборонному секторі.

Схожі угоди вже уклали з Францією та Німеччиною. Там ідеться зокрема про надання Україні допомоги у снарядах та бронетехніці. А з британцями домовилися про посилення захисту українського неба та флоту. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів радник керівника Офісу Президента України Владислав Власюк.

Данія стала першою країною за межами G7, яка надала нам гарантії безпеки.

"Перша, але не буде останньою. Всі угоди мають дуже схожу структуру і зміст. Це логічно, оскільки застосовується одна методологія і критерії до їхнього змісту. З точки зору переговорного процесу я б сказав, що данці порівняно з багатьма іншими країнами завжди роблять максимум для того, щоб допомогти Україні. Цей переговорний процес був відносно швидшим.

І дійсно, ця безпекова угода з Данією певною мірою закріплює домовленості, які насправді реалізовуються протягом певного часу. Зокрема це стосується і надання зброї, окремих видів зброї, грошової підтримки. Синхронізацію по виробництву військово-промислової продукції. І так само бачимо там фінансування України, надання грошей на економічні проекти. І так само бачимо підкріплення інших аспектів співпраці. Зокрема Данія широко підтримує антикорупційні проекти в Україні, які і так відбувалися протягом тривалого часу.

Ми дуже цінуємо цю чергову угоду. Радіємо, що вона підписана з Данією, радіємо, що підписана сьогодні угода з Італією. Будуть ще нові угоди і сподіваємося, що все це разом логічно поступово наближує нас до кінцевої мети - вступу до НАТО", - розповів Владислав Власюк.