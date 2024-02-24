Про підсумки двох років війни, перспективи запрошення України до НАТО і зміни у ставленні цивілізованого світу до росії. Про те, що може і не може путін та що обов'язково робити Заходу? З колишнім послом НАТО і Спецпредставником США по Україні Куртом Волкером поговорили мої колеги. Повне інтерв'ю з ним далі

Посол Волкер, сер, дякую, що приділили нам час. По-перше, минуло два роки... Точніше, десять років від початку російської агресії проти України й два роки від початку повномасштабного вторгнення. Як на Вас, які головні висновки для України й для Заходу за ці десять і два роки війни?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Найважливіше, на мою думку, те, що ідентичність України визначилася, і її майбутнє стало зрозумілим. Україна є суверенною, незалежною європейською демократією. Вона буде частиною Європейського Союзу, вона буде частиною НАТО. Люди, об'єднані цим навколо відчуття своєї країни та своєї ідентичності, будуючи майбутню сильну Україну. Десять років тому це було не так зрозуміло. А зараз ми бачимо майбутнє абсолютно чітко.

А що для Заходу?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

На Заході, я думаю, було багато самообману, багато віри, навіть зараз - хоча в минулому було набагато більше - що путін насправді не диктатор. Що він справді не імперіаліст і не влаштовує геноцидом. Що ми можемо домовитися з путіним. Що можемо мати нормальні відносини. Що нам потрібно працювати з росією над певними питаннями. Думаю, що в результаті повномасштабного вторгнення і того, як путін, і медведєв, і російські війська поводилися протягом останніх двох років, ці ілюзії значною мірою розвіялися. Люди знають, що він чинить геноцид, що він імперіаліст, що він не визнає кордонів інших країн, не сприймає сусідів як сусідів, а не як підданих.

Але тепер, якщо ви, як ви кажете, бачите те, що бачите. Чому до росії досі прислухаються і з нею розмовляють? Наприклад, в ООН, в Раді Безпеки, коли росія використовує просто вето і насильство щодо України.

Курт Волкер, дипламат, спецпредставник Державного дерпартаменту США по Україні (2017-2019):

У нас немає механізму для виключення росії з Ради Безпеки ООН або механізму, щоб викинути їх з Організації Об’єднаних Націй. Якби ми могли, я думаю, що були б спроби це зробити.

...Існував механізм для вилучення Тайваню, обміну його на Китай, КНР.

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Так, ми це зробили. Це все ще був Китай. І питання полягало в тому, яким буде уряд-наступник. Зараз у росії немає іншого уряду, окрім путіна та кремля. Але якщо в росії зміниться уряд, то, звичайно, це буде той уряд, який ми визнаємо, і він посяде місце росії в ООН. Але немає механізму, щоб викинути їх звідти... Але я би поставив під сумнів вашу думку про те, що все існує ще взаємодія, дискусія та діалог з росією. Насправді, це не так, як було до війни і до повномасштабного вторгнення. У перші кілька місяців після повномасштабного вторгнення були спроби поговорити з росією. Втім зараз люди більшого бачать, що це неможливо.

Як ви вважаєте, чи здатні вислови кандидата в президенти Дональда Трампа, щодо НАТО, спровокувати кроки до створення альтернативного військового альянсу в Європі?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Це дуже теж актуальні запитання. Я був полом США в НАТО. Я багато років займався Україною. Я брав активну участь у прийнятті рішень щодо розширення НАТО в 1990-х роках, у 2000-му. Я знаю, що багато людей в Західній Європі говорять про альтернативи. Президент Макрон говорить про стратегічну автономію Європи. Альтернативи немає. Скажімо прямо, Будапештський меморандум не працював. Гарантії безпеки від країни G7 насправді не є гарантіями. Західноєвропейський Союз нічого не означав. Тільки НАТО працює. У ЄС солідарні щодо цього. Хіба не розуміє, чому Швеція вступає в НАТО? Чому Фінляндія вступає в НАТО? Єдине, що працює - це НАТО. Через зобов'язання щодо колективної оборони і спільну рішучість європейських країн і Сполучених Штатів, яка працює. І тому я думаю, що коли ми говоримо про майбутню домовленість щодо безпеки для України, я повністю підтримую все, що країни хочуть зробити на двосторонньому рівні. Втім, які б нові декларації не поробилися країнами "Великої сімки", вони не замінять членства в НАТО.

Який ваш погляд на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні? Чи буде шанс для України отримати запрошення в НАТО на ньому?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Поки що цього немає в планах - ані у Вашингтоні, ані у Берліні. Вони не хочуть це робити. Я думаю, що це помилка, і думаю, що це питання ще обговорюється...

Це помилка, тому що путін спостерігає за цим самітом НАТО. Це єдине питання, яке його хвилює. І якщо ми не зможемо показати, що ми просуємося до членства України в НАТО, не визначилися з термінами вступу, з процедурою... Ніхто не говорить про членство завтра, ви розумієте, завтра це не станеться. Але якщо ми не демонструємо рішучість, рух і серйозність, шлях подивиться на це як на слабкість. Він скаже, що ми його боїмося, і продовжувати вбивати і воювати в Україну і, можливо, деінде. Тому ми повинні розуміти, що би ми не зробили, ми надсилаємо сигнал путіну, і ми повинні продемонструвати рішучість. І саме тому я поважаю, що Україна має бути надіслано запрошення розпочати переговори про вступ до НАТО.

Як ви гадаєте? Угода така, як угоди про безпеку між Україною та Німеччиною. Францією. Данією... Чи можливо таку угоду у майбутньому укласти зі США?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Є певні зусилля, щоб об'єднати все це разом. Насправді, США були з перших країн, які почали говорити про це і вести переговори. Так що думаю - це можливо. Але, як я вже сказав, усі ці речі добрі. Але давайте прямо - вони не є юридично закріпленими гарантіями безпеки. Вони необов'язкові і не замінюють НАТО. Тому так, це добрі речі. Ми це робимо. Ми, звичайно, повинні вітати солідарність і підтримку, і все, що з них випливає. Але це не заміна НАТО.

Ви згадували, як працювали в Україні, і у мене питання в цьому плані, чи є щось, про що ви шкодуєте, що не було зроблено для України?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Так. Моя робота, на посаді спеціального представника США, полягала у тому, щоб отримати зняття ембарго на постачання зброї в Україну, щоб це дозволило почати доставку ракети "Джавелін", протитанкових систем в Україну... Ми зробили це в 2017 році, і ми збільшили нашу оборонну підтримку Україні щороку. За часів адміністрації Трампа мили більшу нашу безпекову допомогу. Але якщо говоримо про ті часи, залишається лише про 425-450 мільйонів доларів. Ми могли б зробити більше в той час, коли це мало б більше значення. І вже за часів адміністрації Байдена, коли росія фактично готувала повномасштабне вторгнення, тоді ми вже почали збільшувати реальні суми коштів і реальні обсяги військової підтримки. Але могли це зробити і раніше.

У зв'язку з цим ще одне запитання. Чи є щось, про що, на вашу думку, ви можете пошкодувати в майбутньому? Щось на кшталт, можливо, попередження для Заходу?

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):

Знаєте, я думаю, у нас є інституції, ЄС, НАТО і т.д., і у нас є правила, і ми звикли до того, як ці речі працюють. У нас були процеси розширення НАТО, як я вже згадував, у 90-х і у 2000-х роках. Тож ми створили координатну систему. Отже, це працює ось так. Ось це ми робимо от так. Я думаю, що наша система координат має змінитися... Її треба відкоригувати. Зараз уже не ті відносно мирні, швидше спокійні часи, як тоді, коли ми прийняли Польщу в НАТО, пам'ятаєте, 1997 рік. Зараз все більше, ніж у 1938-1939 роки, коли в Європі знову є агресор, який розв’язав війну, і ми повинні з’ясувати, як запобігти її ескалації та поширенню. І спосіб запобігти цьому - продемонструвати силу і зупинити її. І якщо ми припустимося тих самих помилок, що й у 1938 та 39 роках, ми ризикуємо отримати ще більшу війну. Ми повинні активізуватися зараз, щоб зупинити те, що відбувається. НАТО було створено в 1949 році, в той час при владі був Сталін, Німеччина була розділена й окупована, та й у нас у нас ще не було 70-річного досвіду НАТО. Ми зробили ставку, що не вважаючи на ризик для нашої безпеки, разом з іншими країнами - ми будемо достатньо сильними, щоби стримати війну. Таку саму ставку ми маємо зробити для України. Ми повинні об'єднати нашу безпеку, щоб запобігти майбутній війні. Тому я думаю, що якщо ми не змінимо наше мислення, щоб усвідомити проблему, в якій перебуваємо сьогодні, ми можемо припустити тих самих помилок, що й у минулому.

Пане посол Волкер, дуже дякую вам за ваш час і за цю розмову.

Курт Волкер, дипломат, спецпредставник Державного департаменту США по Україні (2017-2019):