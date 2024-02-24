Шахраї пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін - Лубінець [ Редагувати ]
Шахраї вигадали чергову злочинну схему збагачення. Вони пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін. Про це попередив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.
Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана.
Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини.
Наголошую, що працівники нашої інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.
Омбудсмен звернувся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте - зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі.
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