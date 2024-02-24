Тіло російського опозиціонера Олексія Навального тюремники віддали його матері. Про це повідомила речниця подлітика Кіра Ярмиш.

Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления

Нагадаємо, 16 лютого управління ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть Олексія Навального у колонії "Полярний вовк" у селищі Харп. Тюремники стверджували, що він відчув себе зле на прогулянці і знепритомнів, а бригаді швидкої допомоги не вдалося його врятувати, тому що у Навального "відірвався тромб".

Мати політика Людмила повідомила, що вчора, 21 лютого, слідчі відвезли її до моргу Салехарда та показали тіло сина. За її словами, того ж дня вона підписала медичне свідоцтво про смерть, але тіло їй не видали.