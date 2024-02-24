Авто для перемоги. Національна поліція та Офіс Головного прокурора України у день другої річниці від початку повномасштабної війни отримали півсотні автомобілів. Ключі правоохоронцям вручила особисто президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Просто зараз - наш матеріал із місця події.

П'ятдесят білих позашляховиків. Усі вони вже завтра допомагатимуть українським силовикам виконувати завдання неподалік від лінії зіткнення.

Ключі вручаються Міністру внутрішніх справ України й ключі вручаються Головному прокурору України.

Ключі від автомобілів передає президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона завітала до Києва в день 2-ї річниці початку повномасштабного вторгнення, щоби підтримати український народ.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Ми сподіваємося, що ці автомобілі підтримають вашу надзвичайно важливу роботу. Я знаю: ви робите багато задля безпеки на деокупованих територіях України. І я дуже хочу, щоби ці машини наблизили вас до перемоги. Також хочу подякувати за хоробрість усьому українському народу - і чоловікам, і жінкам.

Андрій Костін, Генеральний прокурор:

Протягом 2-х років війни ми весь час відчуваємо підтримку Європейського Союзу, Європарламенту та Європейської комісії. Ці авто будуть направлені до регіонів, де тривають бойові дії, а ворог продовжує скоювати злочини.

30 машин - для підрозділів Нацполіції, ще 20 - для фахівців Офісу Генпрокурора. Головні правоохоронці України наголошують - для цих автівок вже є чимало роботи поблизу лінії фронту.

Ігор Клименко, Міністр внутрішніх справ:

Ми займаємось доставкою гуманітарних вантажів та доставкою медикаментів. Реагування на злочини та повідомлення про злочини. На жаль, ми кожного дня втрачаємо як людей, так і автомобілі. І ми вдячні нашим партнерам і нашим друзям за допомогу і за ту підтримку, яку ви нам надаєте.

Андрій Костін, Генеральний прокурор: