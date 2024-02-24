Президентка Єврокомісії передала 50 авто силовим структурам України [ Редагувати ]
Авто для перемоги. Національна поліція та Офіс Головного прокурора України у день другої річниці від початку повномасштабної війни отримали півсотні автомобілів. Ключі правоохоронцям вручила особисто президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Просто зараз - наш матеріал із місця події.
П'ятдесят білих позашляховиків. Усі вони вже завтра допомагатимуть українським силовикам виконувати завдання неподалік від лінії зіткнення.
Ключі вручаються Міністру внутрішніх справ України й ключі вручаються Головному прокурору України.
Ключі від автомобілів передає президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона завітала до Києва в день 2-ї річниці початку повномасштабного вторгнення, щоби підтримати український народ.
Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:
Ми сподіваємося, що ці автомобілі підтримають вашу надзвичайно важливу роботу. Я знаю: ви робите багато задля безпеки на деокупованих територіях України. І я дуже хочу, щоби ці машини наблизили вас до перемоги. Також хочу подякувати за хоробрість усьому українському народу - і чоловікам, і жінкам.
Андрій Костін, Генеральний прокурор:
Протягом 2-х років війни ми весь час відчуваємо підтримку Європейського Союзу, Європарламенту та Європейської комісії. Ці авто будуть направлені до регіонів, де тривають бойові дії, а ворог продовжує скоювати злочини.
30 машин - для підрозділів Нацполіції, ще 20 - для фахівців Офісу Генпрокурора. Головні правоохоронці України наголошують - для цих автівок вже є чимало роботи поблизу лінії фронту.
Ігор Клименко, Міністр внутрішніх справ:
Ми займаємось доставкою гуманітарних вантажів та доставкою медикаментів. Реагування на злочини та повідомлення про злочини. На жаль, ми кожного дня втрачаємо як людей, так і автомобілі. І ми вдячні нашим партнерам і нашим друзям за допомогу і за ту підтримку, яку ви нам надаєте.
Андрій Костін, Генеральний прокурор:
Ми вважаємо, що це наш спільний обов'язок - фіксувати та карати за всі злочини, які вчиняють російські сили на окупованих територіях. Кожного дня Генеральна прокуратура разом із Національною поліцією і Службою безпеки України працюють над тим, щоби розслідувати злочини та карати винних у їхньому скоєнні.
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