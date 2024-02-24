Король Великої Британії Чарльз ІІІ у другу річницю початку повномасштабної війни звернувся до українців. Глава Сполученого Королівства заявив, що його надихають сила та стійкість українського народу, який продовжує боротися за свою свободу та незалежність. Звернення монарха опубліковано у соцмережах королівської родини.

"Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік.

Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Це справжня відвага, незважаючи на невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві.

Мене дуже надихає те, що Сполучене Королівство та наші союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України у цей час таких великих страждан. Моє серце з усіма постраждалими, коли я згадую про них у своїх думках і молитвах", - написав король Великої Британії Чарльз ІІІ.

Раніше, 24 лютого, уряд Великої Британії повідомив про виділення допомоги Україні впродовж наступного року в розмірі понад $311 млн. Вона буде спрямована на поповнення запасів артилерійських боєприпасів та активізацію ланцюжків постачання для їх виробництва.