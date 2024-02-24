Найскладніша ситуація зараз на східному фронті. В одному з підрозділів, який впродовж року тримає оборону на Лиманському напрямку, воюють і новобранці, і досвічені вояки, ті, хто не полишав зброю від початку вторгнення.

На їхньому озброєнні - міномети, "Град", безпілотники й навіть так звана "зброя моральної перемоги". Що це таке - далі в репортажі воєнкора Руслана Смєщука.

Лиманський напрямок. Протягом цілого року росіяни намагаються пробити українську оборону.

На цьому плацдармі українським силам оборони поставлено безліч бойових завдань. Піхота тут під постійними мінометними обстрілами противника. Тому російські мінометні розрахунки - пріоритетні цілі для української артилерії.

Перший постріл з реактивної установки бійці називають "пристрілювальним". А вже з новими правками в координатах, за кілька секунд, вогонь по ворогу продовжується.

Основний ризик для артилеристів - бути поміченими російськими безпілотниками типу "Орлан" чи "Ланцет". Тому - вогневу позицію необхідно залишити вже за хвилину після відпрацювання по цілях. Пікап з установкою на борту завжди готовий зірватися з місця.

Позивний "Сокіл", військовослужбовець ЗСУ:

Наша українська смєкалка призвела до того, що зробили таку ракетно-пускову установку, яка створена на базі БМ-21 "ГРАД". РСЗВ "Град" призначена для того, щоб накривати площею. У зв'язку з тим, що у нас немає такої кількості заряду, то ми повинні працювати більш точно. Тут більше снаряди осколочні, осколочні - це ураження живої сили й легкоброньованої техніки.

Установку "Партизан" захисники називають "Зброєю моральної перемоги". Навіть якщо не вдалося влучити точно в ціль, то після розриву снаряда супротивник змушений ховатися. За тим, як біжать у сховок російські солдати - спостерігає наша аеророзвідка. Часто, влучання приносять якісні результати. Зокрема в ліквідації ворожої техніки.

Позивний "Футболіст", військовослужбовець ЗСУ:

Ми виїжджали працювати по певних цілях, і там було підбито МТЛБ. Ціль наша була там метрів 200, 300, можливо, десь в стороні, і так получилось, що перед самою гусеницею ракета так і прилетіла. Якраз ця похибка двісті метрів зіграла нам на руку.

Головною перевагою цієї реактивної установки захисники називають мобільність та здатність дуже швидко підготуватися до нового обстрілу з боку противника. А от для ударів більш потужних та прицільних - у хлопців є самохідні артустановки.

Оператори цієї самохідки на війні, приблизно, два роки. Хтось менше, а хтось більше. За час служби настріляли по декілька тисяч пострілів.

Позивний "Кузя", військовослужбовець ЗСУ:

Був за кордоном в Німеччини. Працював в логістичній компанії "Ревер". Приїхав після операції, мав виїхати заново, але вирішив залишитися. Захищати Батьківщину. - Скільки ви снарядів вистріляли? - Коли кацапи пруть, то і по 50, і по 60 снарядів за бойову.

Побратим "Кузі" - артилерист із позивним "Скрім" - взагалі застав широкомасштабне вторгнення тут, на Донеччині та Луганщині. Він запам'ятав важкі та постійні бої. В перші дні повномасштабного вторгнення росіяни щодуху намагалися взяти їх в оточення, в котел. Не вдалося.

Позивний "Скрім", військовослужбовець ЗСУ:

Я служив по контракту в 79 ОДШБр. Я повномасштабне вторгнення застав тут, на ротації. В перші дні нас брали в кільце. Комбриг вирішив відходити, бо інакше нас знищили б.

Переживши важкі перші дні, хлопці адаптувалися і до війни почали звикати. Хоча на початку здавалося, що звикнути, зжитися з Великою війною неможливо.