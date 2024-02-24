Українці по всьому світу вийшли на демонстрації проти російської агресїі (відео) [ Редагувати ]
Українці по всьому світу вийшли на демонстрації проти російської агресїі та на підтримку своєї Батьківщини.
Багатотисячна демонстарція на підтримку України відбулася у Варшаві.
У Відні у Соборі Святого Стафана відбувс ямолебен за Україною за її захисників.
На площі перед Собором українці запалили "свічки памʼяті" на честь загиблих під час кривавої війни.
У центрі столиці Болгарії Софії відбувся мітинг українців. Деякі будівлі у середмісті підсвітили в українські кольори.
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