Для прориву на війні з рф Україні потрібні інновації та значний технологічний прогрес! Про це неодноразово заявляло військове керівництво держави, зокрема, й Президент Володимир Зеленський. Цьогоріч оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони. Армія дронів, армія РЕБів і роботів - ось, що потрібно українській армії, аби переламати хід війни. І ці розробки вже активно проводять, зокрема завдяки оборонному кластеру Brave1. Михайло Манилюк розкаже про досягнення України у виробництві зброї.

ФПВ-дрони знищують російську армію на фронті!

Бойові "електронні жуки" летять на сотні кілометрів і влучають у російські військові об'єкти, що знаходяться глибоко в тилу!

Аби перемогти росію на полі бою нам потрібні сучасні технології! Дрони, радіоелектронна боротьба і роботи, які замість людини зможуть проводити розвідку, тримати оборону і штурмувати!

Це робот "Лють" української розробки. І тут у лісі машину випробовують. Вона легко переїжджає через повалені дерева.

Від цієї машини потрібно триматися якнайдалі, аби не стати ненароком "двохсотим".

Оператор наземного дрона може керувати ним на досить великій відстані.

Петро, розробник:

Це дистанційний керований робот на радіокеруванні. Оператор може працювати віддалено, з укриття. В нього є пульт, яким він керує одночасно і бойовим модулем, і платформою. Платформа повноприводна, що підвищує її прохідність. Може вести вогонь на відстань до 800 метрів - це відстань розпізнавання цілі оператором на екрані або на окулярах типу ФПВ-коптерах.

Більше того робот стійкий до РЕБів і бачить цілі, що знаходяться до восьмиста метрів!

Олександр, програміст-розробник:

Він не помітний, як для тепловізійної камери, тому що він не випромінює тепло. Він може залишатися непомітним і всеодно вести потужний вогонь). +++ 00:24:37 (РЕБи зазвичай працюють по коптерам, які знаходяться в прямій видимості до них, тобто трішки над горизонтом, по прямій. Цей же ж робот знаходиться на землі, тобто його РЕБи не беруть тільки через те, що він ховається за оцими деревами, пагорбами і так далі).

А отже, це такий собі термінатор на колесах, який не боїться уламків снарядів чи куль. Броня четвертого класу захищає робота від стрілецького озброєння.

Олександр, програміст-розробник:

Тобто, є досить великий шанс, що він виживе в цій перестрілці. Всі блоки керування також захищені бронею. Тобто ми робили акцент саме на захист для того, чого потрібно. У нас використовуються безповітряні шини. Тобто всередині знаходиться металева конструкція, і гума йому потрібна тільки для того, щоб мати гарне щеплення з дорогою. Тобто шина може згоріти, а він зможе далі продовжувати рух.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Цей танк в мініатюрі здатен проїхати навіть у найнедоступніших місцях. Завдяки своїй вазі у понад триста кілограмів робот легко ламає кущі та невеликі дерева! Машина озброєна танковим кулеметом і бачить на всі триста шістдесят градусів.

Петро, розробник:

Один з основних способів застосування цього робота - це відволікання при різних діях, в тому числі штурмових. Цей робот іде попереду і виявляє позиції ворога, викликає на себе вогонь, чим зберігає життя й здоров'я наших військових.

Та й управляти роботом дуже легко, мов іграшковою машиною!

Олександр, програміст-розробник:

Апаратура використовується та сама, що й для дронів, тобто вона універсальна. Керується, як звичайні іграшки, машинки, тут нічого складного в принципі немає. Два джойстики: вперед джойстик - їде вперед, назад джойстик - їде назад!

Аналог "Люті" вже працює на фронті й показує гарні результати! Вартість одного такого бойового помічника - десять тисяч доларів. У планах розробників щомісяця створювати хоча б з десяток таких роботів і постійно їх удосконалювати.

Петро, розробник:

Якраз для цієї версії робота з машинним зором. Як варіант розглядається використання платформи гусеничної, що повинно підвищити його прохідність. - Тобто він буде краще рухатись, долати перешкоди? - Теоретично так. - Всі ми бачили фільм "Я робот", "Термінатор", на ногах робота не плануєте створювати? - Є вже у світі розробки роботів на ногах, вони, до речі, є дуже ефективними якраз в плані долання перешкод. Але нам до цього рівня ще треба дорости.

Бойові роботи під керівництвом українських військових уже мають гучні успіхи. Ось так вітчизняний термінатор із туреллю вперше в історії знищує позицію росіян.

А цей український наземний дрон виїжджає встановлювати мінний шлагбаум.

Торік в Україні запрацювала оборонна платформа Brave1. За десять місяців вже зареєстровано понад тисячу розробок. З них більше ста роботів. Які можуть стріляти, доставляти вантажі, евакуювати поранених, мінувати та розміновувати території!

Наталія Кушнерська, керівниця оборонного кластера Brave1:

Уже є дев'ять кодифікованих наземних платформ, частина з них вже є у військах, інша частина активно тестується. Ми почали займатися роботами в червні минулого року. Насправді шлях був не достатньо швидкий, тому що потрібно було створити комісію, створити вимоги для роботів. Знову ж таки, це новітні технології, не було процедур навіть як їх кодифікувати. Завдяки спільній роботі й Міноборони, і Генштабу, разом була створена комісія, разом були пропрацьовані процедури.

Окрім розробок роботизованих систем, в Україні активно працюють над виробництвом радіоелектронної боротьби!

Наталія Кушнерська, керівниця оборонного кластера Brave1:

Ми коли починали цей напрямок, у нас було вісім різних рішень. Зараз ми знаємо вже понад 50 рішень. У нас є наш РЕБ "Буковель", який є дуже потужним, але це РЕБ дальньої дії. Якщо ж говорити про РЕБ близького, середнього радіуса дії, то їх було не так багато, так званий окопний РЕБ, який дозволяє захищати техніку і наших людей, тому якраз такі рішення вони активно розвиваються й напрацьовуються.

І звісно ж на озброєні української армії з'явиться більше ударних, далекобійних і морських безпілотників!

Наталія Кушнерська, керівниця оборонного кластера Brave1:

Дуже багато виробників наростили свої спроможності, тому що всі вірять, і всі бачать результативність і ефективність використання саме дронів на лінії фронту. Технології розвиваються, тому ми сподіваємось не тільки на російський флот, а й на міст, і на міста, і на різні цікаві об'єкти, які мають іти вслід за російським кораблем.

Українські розробки та компанії стають частиною глобального оборонного ринку та поступово інтегруються в євроатлантичний простір НАТО. Україна є найдинамічнішим хабом оборонних інновацій світу. Щоправда, нам потрібно більше роботизованих систем, далекобійних та морських дронів, аби перемогти ворога на полі бою!