Земельний суд Відня засудив колишнього федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца до восьми місяців умовного ув'язнення за надання неправдивих свідчень. Про це повідомляє Welt.

Себастьян Курц планує оскаржити вирок. І заявив, що, як і раніше, вважає себе невинним. Він вважає, що у другій інстанції його виправдають.

Я був виправданий за двома з трьох пунктів звинувачення і оскаржу рішення суду за єдиним пунктом, в якому мене несправедливо визнали винним. Судовий розгляд стосувався того, чи брехав я в парламенті чотири роки тому, і ґрунтувався на скарзі, поданій моїми політичними опонентами.

Суд визнав Себастьяна Курца винним у наданні неправдивих свідчень у парламентському комітеті. При цьому за двома іншими пунктами (призначення довіреної особи Томаса Шміда до ради директорів державного інвестиційного холдингу OeBAG та змови з партнерами по правлячій коаліції з метою розподілу посад у держкомпаніях) екс-канцлера визнали невинним.

Себастьян Курц обіймав посаду канцлера Австрії у 2017-2021 роках. У травні 2019 року парламент виніс вотум недовіри його уряду і він пішов у відставку. На дострокових парламентських виборах очолювана ним Австрійська народна партія набрала більшість голосів, і Курц знову став канцлером. Процес над ним розпочався у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, у грудні Австрія розблокувала 12-й пакет санкцій проти рф після виключення Raiffeisen Bank зі списку "спонсорів війни".