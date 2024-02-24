Обстріл Гулляйполя: ще одна людина отримала поранення [ Редагувати ]
Сьогодні російські окупанти обстріляли прифронтове Гуляйполе Запорізької області. Наразі стало відомо про ще одну постраждалу.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Від російського обстрілу Гуляйполя поранено і 71-річну жінку", - заявив Федоров.
Він повідомив, що в момент російського обстрілу жінка знаходилась на подвірʼї власного будинку.
"Ще одна беззбройна мирна людина, яка потрапила під ворожий вогонь. Жінку доставили до Покровської лікарні", - додав глава ОВА.
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