Судова драма "Анатомія падіння" Жюстін Тріє здобула національну кінопремію Франції "Сезар" у шести номінаціях, у тому числі як найкращий фільм.

Жюстін Тріє була визнана найкращим режисером, актриса Сандра Хюллер отримала премію за головну роль в "Анатомії падіння", Сванн Арло - за найкращу чоловічу роль другого плану. Також картина отримала премію за найкращий оригінальний сценарій та найкращий монтаж.

Жюстін Тріє стала другою жінкою, яка отримала премію "Сезар" за найкращу режисуру. Свою перемогу вона присвятила жінкам, які постраждали від насильства.

Фільм "Анатомія падіння" ("Траєкторія падіння") розповідає історію німецької письменниці, яку арештували після загадкової смерті чоловіка - він випав із вікна. Єдиний свідок у справі - її незрячий син, який починає сумніватися у невинності матері.

Жюстін Тріє зняла фільми "У ліжку з Вікторією" (номінований на французьку національну кінопремію "Сезар" у п'яти категоріях) та "Спокуса".

На премії також виступила актриса Жюдіт Годреш, яка закликала визнати факти сексуального насильства у французькій кіноіндустрії. Раніше 51-річна артистка звинуватила режисера Бенуа Жако у зґвалтуванні 1986 року, коли їй було 14 років. Режисер це заперечував.

П'ять премій "Сезар" отримав фільм "Королівство тварин" Тома Кайє: за найкращі костюми, найкращі звукові та візуальні ефекти, найкращу оригінальну музику та найкращу операторську роботу.

Найкращим актором визнаний Ар'є Вортхальтер ("Справа Гольдмана"), найкращою актрисою другого плану - Адель Екзаркопулос ("Я побачу всі ваші обличчя").