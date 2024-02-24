Міжнародний комітет Червоного Хреста ніколи не отримував від рф повідомлень про транспортування українських військовополонених літаками. В тому числі й літаком Іл-76, який впав під Бєлгородом.

Про це розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Після падіння літака Іл-76, російська сторона стверджувала, що на його борту нібито перебували українські військовополонені, яких доправляли на черговий обмін. Однак, за словами Лубінця, в МКЧХ немає підтвердження цієї інформації.

"Я отримав офіційний лист від МКЧХ, що Росія не повідомляла їх про транспортування українських військовополонених літаками. Було зазначено, що вони ніколи не повідомляли про це МКЧХ", - сказав омбудсмен.

Він зазначив, що Україна вимагає прозорого розслідування катастрофи з залученням міжнародних експертів.

"Я не можу стверджувати, але у нас немає доказів того, що дійсно те, що заявила РФ, відповідає дійсності", - додав Лубінець.