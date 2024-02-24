Друга річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну. Два роки як ми тримаємо оборону й захищаємо державу від ворожої навали. Про це у своєму Telegram-каналі написав екс-командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сьогодні ми згадуємо ті страшні та складні перші дні, але й зараз українські воїни щодня продовжують виявляти велику відвагу, відстоюючи в найскладніших умовах незалежність та територіальну цілісність України. Безумовно цей шлях важкий та сповнений випробуваннями, але всі складові Сил оборони разом із українським народом йдуть вперед, показуючи світовій спільноті приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає", - зазначив Наєв.

Він додав: "Національна єдність стала основою успішного спротиву. Дякуємо захисникам України. Вічна пам’ять воїнам, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Пам’ятаємо всіх Героїв!".