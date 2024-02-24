Український президент Володимир Зеленський і міністр оборони Швеції Пол Йонсон обговорили угоду про гарантії безпеки. Про це повідомив президент України.

"Візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона в цей день - важливий знак солідарності Швеції з Україною", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що під час зустрічі вони обговорили можливість спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

"Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України", - наголосив президент.