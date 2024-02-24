Станом на зараз всю відповідальність за проблеми європейських фермерів намагаються скинути на Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба заявив, що нинішня ситуація дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, за словами міністра, бо намагаються всю відповідальність за проблеми європейських фермерів скинути на Україну.

"Чомусь інші країни не говорять про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь з ним ніхто не бореться. Чомусь ніхто не бореться з зерном з-поза Європи, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи", - пояснив він.

За його словами, тему, що в усьому винна Україна просто розкрутили. І це переконання існує на рівні цих протестувальників.

"Нехай потім не ображаються, що ми проявили характер. Ми будемо жорстко захищати свої економічні інтереси", - наголосив міністр.

Глава МЗС наголосив, що перше, що потрібно робити урядам відповідних країн - це почати чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну.

"Ми не є, не були й не будемо якимось цапом-відбувайлом, який терпітиме всі ці безпідставні нападки. І де треба, будемо діяти жорстко, і нехай потім не ображаються, що ми проявили характер. Ми будемо жорстко захищати свої економічні інтереси. Це складна частина", - підкреслив він.

Проста частина, за словами Кулеби, полягає в тому, що й уряд Польщі, і уряд України працює над розв'язанням проблеми.

"Бо цей конфлікт нікому не потрібен. І є щире бажання уникати будь-яких загострень. Ми розуміємо, що далі будуть додаткові провокації, і російські агенти цю всю історію будуть нагнітати. Тому треба тримати голову холодною й ухвалювати швидко рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію", - пояснив міністр.